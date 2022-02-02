ABD Büyükelçisi: Karabağ statüsü sorunu daha çözülmedi

ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Lynne Tracy Başbakan Yardımcısı Hambardzum Matevosyan ile yaptığı görüşmede Dağlık Karabağ’ın statüsü meselesinin henüz çözüme kavuşmadığını ve sürecin AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının yetkisi altında yürütülmesi gerektiği konusunda görüşünü dile getirdi.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı, Dağlık Karabağ sorununun nihai çözümünde ABD’nin AGİT Minsk Grubu eş başkanı olarak rolünü ve misyonunu önemsediklerini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı, Ermenistan-ABD arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yıl dönümünü kutlayarak, ABD’nin Ermenistan için 1991’deki bağımsızlığından bu yana istikrarlı bir ortak olduğunu vurguladı.

Hambardzum Matevosyan, özellikle yolsuzlukla mücadelenin yanı sıra yargı ve polis reformlarının hayata geçirilmesi için müreffeh, demokratik bir toplumu güçlendirme amacıyla son 30 yılda ABD’nin Ermenistan’a sağladığı desteği takdirle karşıladığını ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/02/ABD-Büyükelçisi-Karabağ-statüsü/224554