Uluslararası Af Örgütü’nden İsrail’e Suçlama

Uluslararası Af Örgütü yayımladığı son raporla, İsrail’i Filistinlilere karşı sistematik ayrımcılık, mülksüzleştirme ve dışlama politikası uygulamakla suçladı. Raporda söz konusu uygulamalar insanlığa karşı suç olarak nitelendi.

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü, yapılan araştırmalar neticesinde konuya ilişkin olarak 211 sayfalık bir rapor yayımladı. Raporda, İsrail’in Filisitinlilere ait mülklere el koyması, yasadışı ölümler, zorla yerinden edilme benzeri olaylar belgelendi.

İsrail’se bir yıl içerisinde ikinci kez benzer bir raporun hazırlanmasını, nefret gruplarının yalanlarının pekiştirilmesi ve antisemitizmi körüklemek girişimi olarak değerlendirdiğini açıkladı. İsrail, Uluslararası Af Örgütü’nü İsrail’i gayrimeşru göstermek ve şeytanlaştırmaya çalışmakla suçladı. Filistin’se raporu memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid raporlar ilgili olarak yaptığı açıklamada “İsrail mükemmel değil ancak uluslararası hukuka bağlı ve özgür basın güçlü bir Anayasa Mahkemesi denetimine açık bir ülkedir. Ancak İsrail eğer bir Yahudi devleti olmasaydı Uluslararası Af Örgütü, böyle bir rapor hazırlamaya girişmeyecekti. Bu argümanı öne sürmekten nefret ediyorum ama öyle” dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yönetim Komitesi Üyesi Bassam El-Salhe’yse yaptığı açıklamada raporun İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerçek durumu ortaya koyduğu değerlendirmesini yaptı.

VOA