Şuşa Beyannamesi kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi’ni içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
Cumhurbaşkanlığı’ndan gönderilen Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi, TBMM Başkanlığı’na ulaştı. Teklif; TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzasıyla Dışişleri Komisyonu’na havale edildi.
Şuşa Beyannamesi, 15 Haziran 2021’de Karabağ’ın Şuşa şehrinde Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından imzalanmıştı.
Yorumlar kapatıldı.