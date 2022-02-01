Papa Francis vergi memurlarını övdü: Kıymetiniz bilinmiyor

Vergi kaçırmanın yaygın olduğu İtalya’da, Katolik âleminin ruhani lideri Papa Francis Gelir İdaresi’nden memurları ağırladı. Papa Francis, verginin yoksulları koruduğunu vurgulayarak memurları övdü.

DUVAR – Vergi kaçırmanın ‘futboldan sonraki en popüler spor’ addedildiği İtalya’da, Papa Francis’ten vergi memurlarına övgü geldi. İtalyan Gelir İdaresi’nden bir heyeti Vatikan’da kabul eden Katolik âleminin ruhani lideri, verginin adil bir toplum için hayati olduğunu ve vergi memurlarının yaptıkları işin ‘kıymetinin bilinmediğini’ söyledi.

‘VERGİ, YOKSULUN EZİLMESİNİ ENGELLER’

Papa Francis, verginin genellikle ‘insanların cebine başkasının elinin girmesi’ olarak görüldüğünü ancak ‘toplumun en zayıf kesimlerinin en güçlüler tarafından ezilmesinin’ engellenmesi için başta zenginler olmak üzere, herkesin vergisini ödemesi gerektiğini belirtti. Papa Francis, “Gerçekte, vergi hukukun ve adaletin bir göstergesidir” diye konuştu.

‘ÜCRETSİZ SAĞLIK SİSTEMİNİ KAYBETMEYELİM’

Katolik lider, vergilerin iyi kullanımına örnek olarak da İtalya’nın çok büyük ölçüde ücretsiz olan ulusal sağlık sistemini gösterdi. Bu sistemi ülkenin ‘en güzel şeylerinden biri’ olarak niteleyen Papa Francis, “Bunu savunun çünkü para ödenmesi gereken, yoksulların hiçbir şeye hakkının olmadığı bir sağlık sisteminin eline düşmemeliyiz” ifadelerini kullandı. Papa Francis, vergilerini ödeyenlerin dürüstlüğünü överken, vergi kaçırmayı ve kayıtdışı ekonomiyi de kınadı.

İTALYA’DA YILDA EN AZ 100 MİLYON EUROLUK VERGİ KAÇIRILIYOR

Reuters ajansı ilgili haberinde geçmişte İtalyan bir komedyenin vergi kaçırmayı ‘futboldan sonraki en popüler spor dalı’ olarak nitelediğini hatırlattı. Son istatistiklere göre, İtalyan ekonomisi yılda 100 milyon euroyu vergi kaçakçılığı nedeniyle kaybediyor. Yetkililer, ülkede sözleşmelere bağlı olmadan, sosyal güvenlik ödemeleri yapılmadan veya vergisi ödenmeden yürütülen ‘gizli ekonominin’ de yıllık 200 milyar dolara ulaştığını, bunun da ülkenin gayrı safi milli hasılasının yaklaşık yüzde 11’ine tekabül ettiğini düşünüyor. (DIŞ HABERLER)

Gazete Duvar