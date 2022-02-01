Papa Françesko, Holokost Mesajını Yayınladı

Papa Françesko, Çarşamba günkü Genel Dinleyici Toplantısı’nda, Shoah olarak da bilinen Holokost mesajını yayınlayarak, ‘‘Bu tarifsiz vahşet asla tekrarlanmamalı’’ dedi.

27 Ocak 1945 tarihinde Auschwitz Toplama Kampı’nda kalan mahkûmlar kurtarıldı ve bu tarih Uluslararası Yahudi Soykırımı’nı Anma Günü olarak kabul edildi. Papa Françesko, milyonlarca Yahudi’nin, çeşitli uluslardan ve dini inançlardan insanların öldürülmesinin anılması gerektiğini söyledi.

Papa, Avrupa’daki yaklaşık 6 milyon Yahudi’nin soykırıma uğramasına değinerek, ‘‘Acı çeken bu halk, açlığa ve korkunç bir zulme maruz kaldı. Barışı hak ediyorlar’’dedi.

Yeni Nesillere Öğretmek

Papa Françesko, herkese, özellikle de eğitimcilere ve ailelere, insanlık tarihindeki bu karanlık sayfanın dehşetini genç nesillere öğretme çağrısında bulundu. Papa, ‘‘İnsanlık onurunun bir daha ayaklar altına alınmadığı bir gelecek inşa edebilelim’’ dedi.

Papa Françesko, 2016 yılında Auschwitz-Birkenau toplama kampında

Papa Françesko, 2016 yılında Katolik rahip Maximillian Kolbe’nin ve 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü Auschwitz-Birkenau toplama kampının kalıntılarını ziyaret etti. Kamptan sağ kalanlardan bazılarını kucaklayan Papa, İspanyolca olarak yazdığı duada, ‘‘Rab’bim halkına merhamet et, Tanrı’m bu korkunç zulmü bağışla’’ dedi. (Vaticannews)

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