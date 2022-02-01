Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilenler arasında David Attenborough, Dünya Sağlık Örgütü ve Svetlana Tikhanovskaya yer aldı

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Norveçli milletvekilleri tarafından 2022 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilenler arasında Britanyalı doğa tarihçisi David Attenborough, Dünya Sağlık Örgütü ve Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya yer aldı.

Ödülü sıklıkla Norveçli vekillerin aday gösterdiği isimler kazanıyor.

Prestijli ödüle aday gösterilenler arasında çevre aktivisti Greta Thunberg, Papa Francesco, Myanmar’da darbe karşıtlarının kurduğu Ulusal Birlik Hükümeti ve Tuvalu Dışişleri Bakanı Simo Kofe de bulunuyor.

Mevcut milletvekilleri, hükümet üyeleri, devlet liderleri, tarih, sosyal bilimler ve hukuk profesörleri ve ödülün geçmiş kazananları Nobel Barış Ödülü’ne istedikleri ismi aday gösterebiliyor. Adayların tam listesi 50 yıl boyunca bir kasada tutuluyor.

2014’ten bu yana iki istisna dışında ödülü kazananlar hep Norveç milletvekillerinin aday gösterdiği isimler oldu. Bu istisnalar 2019’da ödülü kazanan Etiyopya lideri Abiy Ahmen ve geçen senenin iki kazananından biri olan Rappler Genel Yayın Yönetmeni Maria Ressa’ydı.

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