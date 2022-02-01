Metropolis’te 2022 kazı çalışmaları başladı

Metropolis Antik Kenti kazılarında 2022 sezonu çalışmalarına başlanırken, kazı başlangıcından itibaren elde edilen tüm bilgilerin derleneceği bir kitabın da 2022 yılı içerisinde yayınlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında sürdürülen kazıçalışmalarında 2021 yılının sonunda, M.S. 3. yüzyıla ait bir Girland motifli mermer Ostotek (küçük boyutlu lahit mezar) içine yerleştirilmiş bronz bir kandilin bulunması, 2022 yılı kazı çalışmaları için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendirildi. 2021 yılında pek çok önemli keşfin gerçekleştiği MetropolisAntik Kenti 2022 yılı boyunca; arkeolojik kazı, koruma, düzenleme ve araştırma projelerinin yanı sıra önemli sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yapacak. Antik Tiyatro başta olmak üzere, kent içinde çeşitli etkinliklerin ve Metropolis atölye üretimlerinin yeniden canlandırılmasına yönelik deneysel çalışmaların gerçekleştirileceği Antik Kent’te, kültür varlıklarının öncelikle çocuklar ve gençlere tanıtılması ile koruma bilincinin oluşturulması hedefiyle interaktif uygulamaların sürdürülmesi planlanıyor. 30 yılı aşkın süredir gerçekleştirilen Metropolis Antik Kenti kazılarının başlangıcından itibaren elde edilen tüm bilgilerin derleneceği bir kitabın da 2022 yılı içerisinde yayınlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

2021 SEZONUNUN ÖNE ÇIKANLARI

Torbalı’da yer alan Metropolis Örenyeri’nde 2021 yılında gerçekleşen çalışmalarda, kent merkezinin kuzeyindeki Araplıtepe mevkiinde sürdürülen kazılarda bulunan mermer Ostotek’in, M.S. 6. yüzyılda kentin su dağıtım sisteminde devşirme olarak kullanıldığı tespit edildi. Yine geçen yıl keşfi gerçekleşen bronz kandilin ise M.S. 6. yüzyıla ait olması, bu alanın uzun yıllar boyunca kullanıldığının göstergesi oldu. Alanda ayrıca anıtsal bir mimariye ait olduğu düşünülen mermer duvar bloklarının bulunması, 2022 sezonu kazıları için umut vadeden başka bir gelişme olarak öne çıktı. Bu önemli buluntuların yakınında yer alan büyük kilise yapısı da aynı proje kapsamında ortaya çıkarılmaya başlandı. Yapıya ait ambon ve geometrik bezemeli mermer korkuluk levhaları M.S. 6. yüzyılın önemli örnekleri arasında yer alıyor.

https://torbaliguncel.com/gundem/metropoliste-2022-kazi-calismalari-basladi-h58653.html