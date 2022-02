‘Holokost ırkla ilgili değil’ diyen Whoopi Goldberg, Yahudi örgütlerinin tepkisi üzerine özür diledi

Ünlü siyah oyuncu Whoopi Goldberg, Holokost’un ‘ırkla değil, insanın insana mezalimiyle ilgili olduğu’ yorumunun ABD’deki Yahudi örgütlerinin çok sert tepkisini çekmesi üzerine özür diledi.

ABD’nin Tennessee eyaletinde Art Spiegelman’ın Holokost temalı, Pulitzer ödüllü çizgi romanı ‘Mause’un küfür ve çıplaklık gerekçesiyle 8. sınıflar dil-sanat müfredatından çıkarılmasının ABC kanalının ‘The View’ isimli talk şovunda tartışılması, özür açıklamasıyla sonuçlandı. Programın sunucularından biri olan ünlü siyah oyuncu Whoopi Goldberg, Holokost’un ‘ırkla değil, insanın insana mezalimiyle, insanın insana insanlıkdışı davranmasıyla ilgili olduğu’ yorumunun Amerika’daki Yahudi örgütlerinin çok sert tepkisini çekmesi üzerine özür diledi.

‘Siyah ya da beyaz olman fark etmez’

“Bunu yapacaksanız, o zaman bu konuda dürüst olalım. Çünkü Holokost ırkla ilgili değil, hayır, ırkla ilgili değil” diyen Whoopi Goldberg’e, diğer sunuculardan beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Nazilerin Yahudileri başka ırktan gördüğü, Yahudilerin ve Romanların canına kast ettiği yönünde itirazlar geldi.

‘Hem kurbanların hem de faillerin iki beyaz insan grubu olduğu’ karşılığını veren oyuncu-komedyen-yazar, “Özünü kaçırıyorsunuz. Meseleyi ırka çevirirseniz o yoldan yürür. Bunun ne olduğu hakkında konuşalım. Bu, insanların birbirine nasıl davrandığı meselesi. Siyah ya da beyaz olman fark etmez, çünkü siyah, beyaz, Yahudiler, İtalyanlar, herkes birbirini yer” dedi.

‘Yahudilere gaslighting yapmak’

Tartışma ekranda kalmadı, Goldberg’in yorumuna sosyal medyada Yahudi aktivistlerin tepkisi çığ oldu. Antisemitizmi Durdur (StopAntisemitism) örgütünün direktörü Liora Rez, yorumunu ‘doğru olmayan’ ve ‘kınanması gereken’ diye nitelediği oyuncuyu, Yahudilerin kendilerinden şüphe duymasına yönelik ‘gaslighting’ yönetimi uygulamakla suçladı.

‘Gişe fiyaskosu filmlerinde kal’

Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu’nun direktörü Sam Markstein, “Whoopi en iyi yaptığı şeye bağlı kalmalı: Gişede başarısız olan filmlerde görünmeli” dedi.

‘Holokost çarpıtması tehlikelidir’

İftira ve İnkârla Mücadele Birliği (Anti-Defamation League/ADL) Direktörü Jonathan Greenblatt, şu paylaşımı yaptı:

Hayır, Whoopi Goldberg, Holokost Nazilerin aşağı bir ırk addettikleri Yahudi halkını sistematik olarak yok etmesiyle ilgiliydi, Yahudileri insanlık dışı ilan ettiler ve bu ırkçı propagandayı 6 milyon Yahudiyi katletmek için kullandı. Holokost çarpıtması tehlikelidir. YETER”

No @WhoopiGoldberg, the #Holocaust was about the Nazi’s systematic annihilation of the Jewish people – who they deemed to be an inferior race. They dehumanized them and used this racist propaganda to justify slaughtering 6 million Jews. Holocaust distortion is dangerous. #ENOUGH https://t.co/koS1kuspqV

— Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) January 31, 2022