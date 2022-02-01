Diyarbakır Ticaret Odası’ndan çağrı: Nusaybin Sınır Kapısı açılsın

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Nusaybin Sınır Kapısı’nın açılması için Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulundu. Kaya, “Suriye pazarında Iraklı firmalar kazanırken, ülkemizdeki ihracatçılar zarar ediyor” dedi.

DUVAR – Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, uzun süredir kapalı olan Mardin’in Nusaybin ilçesindeki sınır kapısının açılması için yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Türkiye’nin dış ticaretinde komşu ülkeler önemli bir yere sahip. Özellikle sınır komşumuz olan Irak’a yapılmakta olan ihracat ülkemiz ekonomisinde önemli bir paya sahiptir” denildi.

Bölgeden Irak’a ticaretin her geçen yıl artış gösterdiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2021 yılı verilerine göre Irak’a yapmış olduğumuz ihracat 10 milyar doları aşmıştır. Yine 2021 yılında sadece Diyarbakır’dan Irak’a yapılan ihracatımız bir önceki yıla göre %28,4 oranında artarak 111 milyon dolara çıkmış.”

SURİYE’YE AÇILAN 13 KAPI VAR

Irak ile ticaretin artışında Suriye pazarının önemli olduğu vurgulanan açıklamada, çeşitli nedenlerle Suriye’ye direk ihracat yapılamadığından Irak üzerinden ihracat gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

En uzun sınıra sahip komşu ülke Suriye’ye açılan on üç adet sınır kapısı olduğu hatırlatılan açıklamada, buna rağmen bunların önemli bir kısmının kapalı olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bunlardan en önemlilerinden biri de Nusaybin Sınır Kapısı olup geçişlere kapalıdır. Öte yandan Irak ile Suriye arsında üçü resmi (Rabia, El-Kaim, Al Walaed Sınır Kapıları) ve biri de IKYB tarafından gayri resmi olarak açılan Semelka Sınır Kapısı olmak üzere dört sınır kapısı aktif olarak faaliyetlerini devam ettirmektedirler.”

‘PAZAR IRAKLI İŞ İNSANLARINDA’

Türkiye ile Suriye arasındaki gümrük kapılarının önemli bir kısmının kapalı olması veya kısmen faaliyette olmalarının karşılıklı ticareti aksattığı vurgulanan açıklamada, “Bu durumu fırsata çeviren Iraklı iş insanları ise Türkiye’den temin ettikleri malları Suriye pazarına rahatlıkla sunmaktadırlar. Böylesine önemli bir pazarı kendi mallarımızı Iraklı iş insanlarına terk etmiş oluyoruz. Dolayısıyla aracı olarak tabir edilen Irak firmaları daha çok kazandırırken, ülkemiz ihracatçılarını önemli oranda zarara uğratmaktadır. Bir yanda İsrail, Yunanistan, Bulgaristan ve Ermenistan gibi birçok ülke ile ticari ilişkilerimizi geliştirme çabaları sürdürülürken, diğer yanda hemen başucumuzda bulunan Suriye ile doğrudan ticaretin yapılamıyor olması anlaşılır bir durum değildir. Yakın bir gelecekte Suriye’nin yeniden inşa sürecine gireceği ve normalleşme ile birlikte daha yüksek miktarda ithalata yöneleceği dikkate alındığında sınır kapılarımızın önemi çok daha iyi anlaşılacaktır.”

‘GÜMRÜK KAPILAR AÇILMALI’

Suriye ile doğrudan ticaretin sağlanabilmesi için gümrük kapılarının açılması gerektiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: “Hem ülkemiz, hem de bölgemiz açısından bu derecede önemli bir pazarın daha iyi değerlendirilmesi ve ihracatımızın geliştirilmesi için başta Nusaybin Sınır kapısı olmak üzere, Suriye’ye açılan bütün gümrük kapılarının modernize edilerek faaliyete sokulmaları sağlanmalıdır. Bilinmelidir ki, Suriye ile doğrudan ticaretin sağlanması durumunda ülkemiz dış ticareti çok daha ileri bir düzeye çıkacak, ülke ekonomisine çok daha yüksek bir gelir kapısı açılmış olacaktır.”

Gazete Duvar