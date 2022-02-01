‘Anne Frank’ı Yahudi noter ihbar etti’ iddiası için özür geldi

‘Anne Frank’a İhanet Edilmesi’ kitabının Hollandalı yayıncısı Anne Frank ve ailesini Nazilere Yahudi bir noterin ihbar ettiği iddiası için özür diledi. Yayınevi, kitabın basımını durdurdu.

Anne Frank ve ailesinin Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 2. Dünya Savaşı sırasında saklandıkları evde, Nazilerin Yahudilere zorla kurdurdukları Yahudi Konseyi’nin üyesi olan Yahudi noter Arnold van den Bergh tarafından ihbar edildiği öne süren kitabın yayıncısı özür diledi. Hollanda merkezli yayın evi Ambo Anthos, ‘Anne Frank’a İhanet Edilmesi’ (The Betrayal of Anne Frank) isimli kitabın basımını durdurduklarını açıkladı.

Söz konusu kitapta, Anne Frank ve ailesinin Amsterdam’da, Nazilerin Yahudilere zorla kurdurdukları Yahudi Konseyi’nin üyesi olan Yahudi noter Arnold van den Bergh tarafından ihbar edildiği öne sürülüyordu. Kitapta, Yahudilere ait sanat eserlerinin Hermann Göring gibi üst rütbeli Nazilere satılması sürecinde noterlik yapan Van den Bergh’in, kendisini ve ailesini korumak için saklanan Yahudileri ihbar ettiği iddia ediliyordu. Van den Bergh ve kızının hiçbir zaman Nazi kamplarına gönderilmediğine, noterin 1950 yılında gırtlak kanserinden öldüğüne dikkat çekiliyordu.

Duvar’da yer alan haberde Holokost’un simgelerinden biri olan Anne Frank’ın Amsterdam’da saklandıkları evde tuttuğu günlük tüm zamanların en çok okunan kitaplarından biri olmuşken, Nazilerin aileye nasıl ulaştığı bugüne dek hiç öğrenilmemişti. 23 kişilik uluslararası ekibin yapay zeka dahil modern teknolojilere dayanarak ve eski bir FBI dedektifinden yardım alarak Yahudi notere işaret etmesi, bu nedenle bir ilk sayılıyordu.

TARİHÇİ VE ARAŞTIRMCILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak kitap yayımlanır yayımlanmaz dünya çapında manşetlere yerleşirken, çok sayıda tarihçi ve araştırmacı bu iddiaya tepki gösterdi. Uzmanlar, kitapta Van den Bergh’in ihbarcı olduğuna dair gösterilen kanıtların gerçekliğini sorguladı. Uzmanlar, Anne Frank’ın yakalandığı 4 Ağustos 1944 tarihinde, toplama kamplarına gönderilmemeleri için verilen geçici erteleme belgesinin yenilenmemesi nedeniyle Van den Bergh ve ailesinin de Nazilerden saklanmakta olduğuna dikkat çekti.

ABD’Lİ YAYINEVİNİ SUÇLADILAR

Hollanda’daki yayınevi Ambo Anthos ise bu iddia nedeniyle özür dilediği açıklamada, ‘kitabın yayımlanması aşamasındaki ivmeye kapıldıklarını ve daha eleştirel bir tavır almış olmaları gerektiğini’ belirtti. Ambo Anthos, kitabın İngilizce basım hakkını satın alan ABD merkezli yayınevi HarperCollins’in ‘içeriği belirlediği’ iddiasında da bulundu.

Anne Frank ve ailesi, 4 Ağustos 1944’te Naziler tarafından saklandıkları evde yakalanarak Auschwitz-Birkenau toplama kampına gönderildi. Frank, 15 yaşında olduğu Şubat 1945’te Bergen-Belsen toplama kampında tifüsten öldü.

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