ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’den İstanbul açıklaması

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından eşiyle birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünden teşekkür mesajı yayımladı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

VİDEO PAYLAŞTI

Büyükelçi Flake, ziyaretlerinin ardından Sultanahmet Camii ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni gezdi. Flake gezinin ardından eşi Cherly Flake ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin önünden bir video kayda alarak, İstanbul’a teşekkür etti.

Flake çiftinin teşekkür mesajını konsolosluğun ABD İstanbul sayfasından paylaşıldı.

Cumhuriyet Gazetesi