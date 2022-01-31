Ulusal kırmızı çizgilerimiz var

Ararat Mirzoyan, muhalefetin Türkiye ile diyalog sürecine yönelik eleştirilerine yanıt verdi

Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, “Hiçbir şekilde aşılmaması gereken ulusal kırmızı çizgilerimiz var.

Öte yandan, komşu devletle uzun bir çatışma yaşayan, gezegendeki ilk veya son insanlar değiliz.

Mağdurların hatırasını her zaman anarak, onurlandırarak, mağdurların ebeveynlerinin akrabalarını düşünerek, aynı zamanda mağdurların anısı için, vatanımız için bir sorumluluk hissetmemiz gerekir.

Bölgede kalıcı bir barış inşa etmeye hazırız”,- dedi Ararat Mirzoyan.

Muhalefetin, hükümetin dış politikasında başarısız olduğu ve Türkiye ile diyaloğu eleştirmesini yorumlayan Ararat Mirzoyan, muhalefetin çeşitli konulardaki görüşleri hakkında yorum yapmak istemediğini belirterek, son dönemde çeşitli hükümetlerin bu yönde yaptığı çalışmaları hatırlattı.

“Muhalefete sorun, 90’ların sonundan bu yana Ermenistan-Türkiye diyaloğu yönünde müzakerelerin, tartışmaların, yazışmaların, temasların olmadığı bir yıl oldu mu?

Bu masalları bir kenara bırakın, propagandasını yapmayın ve kendilerini muhalefet ilan eden farklı kişilerin sizi aldatmasına izin vermeyin.

Yeter, aldatılarak yaşamanız.

Başımıza gelen trajedi, kendini aldatmanın sonucudur.

Gerçekle doğrudan yüzleşmelisiniz, birbirinizle doğrudan konuşmalısınız ve hiçbir şeyi saklamamalısınız.

Yıllarca bir şey müzakere edip, evde farklı platformlardan bambaşka bir şey söyleyip başka bir propaganda yapılmamalı”,- dedi Ararat Mirzoyan.

Ermenistan Kamu Radyosu