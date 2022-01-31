Türkleri şok eden paylaşım!

Ermeni sunucu toprakların işgali hakkında yazdı

Ünlü Amerikalı TV sunucusu ve siyasi yorumcu Ana Kasparyan’ın son paylaşımlarından biri, Türk sosyal ağlarında ciddi bir hareketlenme yarattı.

“Azerbaycan, Ermenistan’a saldıracakken ABD neredeydi?

Yeni bir pervasız savaşa koşan kongre üyelerinden de ses yok.

Birçok kişinin, ABD’nin, egemen devletlerin korunmasını umursadığını düşünmesi şaşırtıcı”,- diye yazdı Kasparyan.

Twitter yorumlarında, sosyal ağların Türk-Azerbaycan bölümünün kullanıcıları, ABD’nin Azerbaycan’a “işgal altındaki toprakları kurtarmasına” yardım etmesi gerektiği yönündeki notlarıyla itiraz etmeye çalışmasına karşılık Kasparyan, daha sert konuşarak, “O topraklar, Stalin tarafından yasadışı bir şekilde Azerbaycan’a devredildi.

Bu ülkenin nüfusunun ezici çoğunluğu etnik Ermenilerdir, fakat Türk boyları, toprakların işgali ve insanların öldürülmesi konusunda bilgilidir”,- diye yazan Kasparyan’ın yorumu, Vaziyet haber portalı tarafından Twitter’da yayınlandı.

Türk kullanıcılar hemen, meslektaşı Ana Kasparyan’ın açıklamalarına ilişkin, Amerikalı siyasi yorumcu ve aktivist Cenka Uygur’un konumunu öğrenmeye çalıştı.

Ermenistan Kamu Radyosu