TTV’den tiyatromuzda tarih ve toplumsal cinsiyet konuşmaları

Gökhan Akçura’nın, Cemal Sahir’in sanat hayatını anlatacağı konuşması ve Rüstem Ertuğ Altınay’ın Beki Bahar’ın “Sıradan Bir Şey” oyunu üzerinden feminist hareketi irdeleyeceği konuşması Zoom üzerinden takip edilebilir.

Türkiye Tiyatro Vakfı, şubat ayı etkinliklerini dijital ortamda iki ana başlık altında düzenliyor.

“Tiyatromuzda Tarih Konuşmaları” kapsamında yapılacak ilk etkinlik “İstanbul operetlerinin unutulan ismi Cemal Sahir.” Zengin arşiv çalışmalarıyla tanınan Gökhan Akçura’nın, Cemal Sahir’in sanat hayatını anlatacağı konuşması, 2 Şubat Çarşamba saat 18.00’de gerçekleşecek.

Şubat ayının ikinci etkinliği ise “Tiyatromuzda Toplumsal Cinsiyet Konuşmaları” başlığı altında olacak. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Rüstem Ertuğ Altınay, Türkiye’nin ilk Musevi kadın tiyatro yazarı Beki Bahar’ın “Sıradan Bir Şey” oyunu üzerinden feminist hareketi irdeleyecek. Konuşma, 16 Şubat Çarşamba saat 18.00’de yapılacak.

Cemal Sahir hakkında

Asıl adı Mehmet Cemalettin Kehribarcıoğlu olan Cemal Sahir, Türkiye’nin Avrupa’da eğitim görmüş ilk operet sanatçısı. Tenor, rejisör ve oyun yazarı olan Sahir, sanat eğitimine 1914 yılında Darülbedayi’nin Letafet apartmanında akşam derslerine katılarak başlar. Macar Ticaret Okulu’na gidebilmek için gizlice babasının mührünü kullanmayı ve yaşını büyütmeyi göze alan sanatçı, oradan Macar Artist Akademisi’ne geçti. Budapeşte’deki sanat yaşamı geçim sıkıntısı içinde sona erince İstanbul’a döndü. Kadrosuna girdiği İstanbul Opereti, operet anlayışına uymadığı için Sahir Opereti’ni kurdu. Yıllar içinde birçok önemli yapıtı sahneledi ve başrolünü üstlendi. Ardından Süreyya Opereti’ne katıldı. “Zühre” oyununda geçirdiği bir kaza sonucu sakat kalır. Ekim 1973’teki ölümüne dek kırk yıl boyunca unutulmuşluk ve sefalet içinde yaşar. Cenazesi, hiçbir tören yapılmaksızın belediye tarafından kaldırılan Sahir’in mezarının Şişli Mezarlığı’nda nerede olduğu bile bilinmemektedir.

Beki Bahar hakkında

Aralık 1926’da İstanbul’da dünyaya gelen Beki L. Bahar, genellikle tarihsel oyunlar yazar ve güçlü kadın karakterlerle kadın dünyasını işler. Oyun yazarlığına 1970 yılında kaleme aldığı “Alabora” ile adım atan Bahar’ın yayınlanmış ve yayınlanmamış birçok oyunu var. 1984’te Türk kadınına siyasi haklarının verilişinin 50. yılı için yazdığı “Sıradan Bir Şey”de kürtajın hak olarak kazanılmasını konu eder. Oyun, hem deneysel tiyatronun zengin siyasi potansiyelini hem de Yahudi oyun yazarlarının aidiyet politikalarını yansıtır. Bu metin, tiyatronun Türkiye’de feminist epistemoloji ve bilim felsefesi tartışmaları için nasıl alan açtığını da gösterir.

*Zoom üzerinden gerçekleşecek etkinliklere kayıt yaptırmak ve ayrıntılı bilgi almak için vakfın web-sitesi (http://www.turkiyetiyatrovakfi.org/) ve sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.

(AÖ)

bianet