PATRİKLİK SOSYAL YARDIM KOMİSYONUNUN (PSYK) ZİYARETİ

Patrik Sahak II Hazretleri, 31 Ocak 2022, Pazartesi, Türkiye Ermenileri Patrikliği Sosyal Yardım Komisyonu (PSYK) temsilcilerini kabul etti. 2021 Faaliyet Raporu’nu sunmak üzere gelen grupta Haçik Canel, Manuk Kalaycıyan, Vartan Marancıoğlu ve Herman Kavafyan yer alırken, görüşmede Marta Joslin Dinçkayıkçı da hazır bulundu.

Sunumda, 2021 faaliyetleri detaylı şekilde aktarılırken, ihtiyaçtan kaynaklanan 11 farklı komisyonla sürdürülen çalışmalar ve 11 Ekim 2021’de Patriklik bünyesinde açılan PSYK ofisinin verimli çalışmaları üzerinde duruldu. Erzak kolisi, alışveriş kartı gibi yardımlar haricinde; sağlık, hukuk ve mülteciler hakkında sunulan danışmanlık desteği ve gençlerle ilgili ileriye dönük faaliyetler hakkında bilgi veren Komisyon üyeleri, kamu kurumları ile yürüttükleri düzenli iletişim ve sürdürülebilir kazanımlar konusunda da açıklamalarda bulundular.

PSYK; 803 aileye ulaşan aynî ve kısıtlı maddi yardımlar dışında, 12’si 2021’de olmak üzere toplamda 255 adete ulaşan bilgisayar ile sağlanan 1.261.373 TL’lik bağışın, kayıtlı ihtiyaç sahiplerinin tamamına dağıtılacak şekilde 1.400.556 TL olarak aktarıldığını belirtti.

Komisyon temsilcileri; görevlerinin getirdiği sorumluluk bilinci ile PSYK’ya duyulan güven için tüm yardımseverlere, kilise fakirlere yardım kollarına ile okul müdürlüklerine, gönüllülere ve PSYK Saha Destek ekiplerine minnetlerini sunarak, 2020 yılından bu yana dualarını esirgemeyen Patrik Hazretleri’ne teşekkürlerini iletti.

Patrik Hazretleri çalışmalar hakkında iyi dileklerini ileterek gelecekte uygulamaya geçecek olan projeler hakkında görüşlerini aktardı. Patrik Hazretleri, bağışta bulunan, gönüllü çalışan ve işbirliği sunan tüm kişi ve kuruluşları takdis etti ve başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/