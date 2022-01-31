Louvre-Erebuni işbirliği

Louvre ve Erebuni işbirliği yapacak

Fransa’nın Ermenistan elçiliğinin “Ermeni ve Fransız uzmanlarının işbirliği ve tecrübe değiştokuşu” projesiyle Paris’te bulunan Erebuni Tarih ve Arkeoloji Müzesi Müdürü Mikayel Badalyan ile Tarih ve “Kültürel Miras Araştırma Merkezi” Müdürü Khaçik Harutyunyan, Paris Louvre Müzesi Doğu eserleri bölümü başkanı Arien Thomas ve yardımcısıVensan Blanchard ile verimli bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiler.

Görüşmeler sırasında, Louvre ve Erebuni müzesi arasında gelecekteki işbirliği konusunda bir dizi anlaşmaya varıldı.

Louvre uzmanları, özellikle Erebuni Müzesi’nin gelecekteki yeni bir sergisinin oluşturulmasında ve ayrıca Erebuni Müzesi uzmanlarının eğitiminde yardımcı olacaktır.

Taraflar, Urartu çalışmaları alanında ortak programlar uygulamaya ve işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ermenistan Kamu Radyosu