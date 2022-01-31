İngiltere’de, Ermeni Soykırımı’nı tanımaya çağrı

İngiliz milletvekili, hükümeti Ermeni Soykırımı’nı tanımaya çağırıyor

İngiliz Milletvekili Feryal Clark, İngiltere hükümetine Ermeni Soykırımı’nı tanıma çağrısında bulundu.

Holokost’u Anma Günü münazarasında konuşan Clark, “100 yıl önce Ermeni halkının başına gelenler bir soykırımdı.

Hükümetimizin bunu tanımasının zamanı geldi.

Türkiye’nin güneydoğusunda doğdum ve o bölgedeki Ermeni halkının başına gelen dehşet hikâyelerini dinleyerek büyüdüm. Neredeyse 100 yıl önce bütün bir kültür, bütün bir ulus yok edildi, kimlikleri silindi.

Aileler dağıldı, çocuklar anne babalarını bir daha hiç görmediler.

Yaklaşık 1,5 milyon Ermeni erkek, kadın ve çocuk öldürüldü.

Yaşam dolu, asırlık topluluklar haritadan basitçe silindi”,- diyen Feryal Clark, Bir asırdan fazla bir süre sonra, dünyadaki Ermeni topluluklarının adalet ve tanınma mücadelesinin devam ettiğini ve Büyük Britanya Ermeni cemaatinin her zaman bu mücadelenin ön saflarında yer aldığını vurguladı.

“Birleşik Krallık, Avrupalı ​​komşularımızın birkaç adım gerisindedir.

Fransa, Almanya, Avusturya, Polonya ve Danimarka, korkunç eylemlerin soykırım olduğunu kabul eden ülkelerden sadece birkaçı.

Cardiff ve Edinburgh yönetimleri de bu önemli adımı attı, ancak hükümetimiz hala bunu yapmayı reddediyor.

Geçen yılın Nisan ayında, Başkan Biden sayesinde ABD hükümetinin Ermeni Soykırımı’nı ilk kez resmi olarak tanıdığı inanılmaz ana tanık olduk.

Soykırımı tanıma konusunda neden Birleşik Krallık’ta bu kadar gerideyiz?”,- dedi Clark.

Ermenistan Kamu Radyosu