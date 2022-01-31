Ermenistan’da Rusya ve ABD büyükelçiliklerini havaya uçurmakla tehdit eden kişi yakalandı

Ermenistan’da, Rusya ve ABD büyükelçiliklerini havaya uçurmakla tehdit eden kişinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Sputnik Ermenistan’ın aktardığı habere göre, 25 Ocak Salı günü, Rusya ve ABD büyükelçiliklerine bomba yerleştirildiği ve havaya uçurulacağı tehdidinin içeren bir ihbarın geldiğini belirten polis, “Telefon eden kişinin kimliği belirlendi. Ertesi gün bu kişi gözaltına alınarak karakola getirildi” diye açıkladı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Sputnik Türkiye