Ermenistan yeni Cumhurbaşkanı adayının ismi belli oldu

23 Ocak’ta Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifasını açıklamıştı.

Sarkisyan’ın açıklamasının ardından olası Cumhurbaşkanı adayları için basında ve sosyal medyada çeşitli isimler öne sürülüyordu. Ancak sonunda iktidardaki “Sivil Sözleşme” partisinin seçimi, Ermenistan Yüksek Teknoloji Bakanı Vahagn Khaçatryan’ın adaylığına odaklandı. Dün de “Sivil Sözleşme” partisinin yönetim kurulu toplantısında, partili olmayan Khaçatryan’ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin görüşüldüğü öğrenildi.

Şu anda Ermenistan Yüksek Teknoloji Bakanı olan Khaçatryan daha önce Yerevan Belediye Başkanı, Ermenistan Parlamento Milletvekili, Cumhurbaşkanı Danışmanı görevleri yapmıştır.

Ulusal Meclis tarafından yeni bir Cumhurbaşkanı seçilene kadar, Cumhurbaşkanının görevleri geçici olarak Parlamento Başkanı Alen Simonyan tarafından yürütülür.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/01/31/Ermenistan-Cumhurbaşkanı/224395