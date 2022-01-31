Ermeni Nina Khachikyan, Pentagon Politika Konseyi üyeliğine atandı

Los Angeles Belediye Başkanı’nın Uluslararası İşlerden Sorumlu Birinci Başkan Yardımcısı Nina Khachikyan, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Politika Departmanına üye olarak atandı.

Amerika Ermeni Meclisi (AEM), konseyde eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright ve Henry Kissinger gibi önemli isimlerin yer aldığını hatırlatarak konuyla ilgili bilgi veriyor.

Diplomat-politikacı Nina Khachikyan, daha önce Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nde (ASEAN) ABD’nin Büyükelçisi olarak görev yaptı ve hizmetlerinden dolayı Dışişleri Bakanlığı’nın en yüksek onuruna layık görüldü. 2012 başkanlık seçim kampanyasında Barack Obama’nın Asya Politikası Koordinatörü olarak görev yaptı. Amerika Ermeni Lobicilik Örgütü’ne göre Khachikyan aynı zamanda 200’den fazla eski büyükelçiyi, bir çok başka örgütün kurucularını ve konsey üyelerini içeren Amerika Birleşik Devletleri’ne hizmet eden Kadın Büyükelçiler Derneği’nin de kurucusudur.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/01/31/Ermeni-Nina-Khachikyan-Pentagon-ABD/224446