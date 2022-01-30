Sevan Nişanyan’ın yeni adresi Fransa’da bir şato

Yunanistan’ın ülkeyi terk etme tebliğinin ardından 2017’den beri yaşadığı Samos Adası’ndan ayrılmak zorunda kalan Sevan Nişanyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni adresinin Fransa’da bulunan Jussac olduğunu duyurdu: “Bugün bütün günü bir şatoda geçirdim ve yeni adresim de orası olacak.”

Nişanyan, bir şatonun önünde çekilmiş fotoğrafını “Yeni adresim, Chateau de Nozières, Jussac, Cantal” mesajıyla paylaştı.

Yeni adresim, Chateau de Nozières, Jussac, Cantal. pic.twitter.com/TaLx3MebSh — Nisanyan Himself (@NisanyanHimself) January 30, 2022

Nişanyan hemen ardından yaptığı ikinci paylaşımla Jussac’ın 20 km ilerisinde olduğunu belirttiği Salers Köy Müzesi’nin de yeni işyeri olduğunu duyurdu.

Bu da işyerim: Salers Köy Müzesi. Jussac'tan 20 km. pic.twitter.com/tVd27GQMUN — Nisanyan Himself (@NisanyanHimself) January 30, 2022

Nişanyan paylaşımlardan sonra kendi Youtube kanalından yaptığı “Pazar Sohbeti” yayınında bir müddet orada olacağını söyledi.

Bir dostunun davetiyle cazip bir bürokratik imkân yaratıldığını belirten Nişanyan, oturma izni başvurusu yapmak için dostlarının kendisini ikna ettiğini söyledi.

Nişanyan bulunduğu yerde 18.yüzyıldan kalma çok güzel şatolar olduğunu anlatarak, “Şu an bulunduğum yer bir şato değil. Ama bugün bütün günü bir şatoda geçirdim ve yeni adresim de orası olacak” dedi.

Daha önce bulunduğu yerle ilgili bildiği tek şeyin o bölgeden çıkan Gerbert of Aurillac’ın 999 yılında II. Sylvester adıyla papalık makamına seçilmesi olduğunu söyleyen Nişanyan, yayının ilk konusu olarak “uzun ve karanlık bir erken ortaçağ döneminden sonra papa seçilen ilk entelektüel” diye tanımladığı II.Sylvester ile ilgili bilgiler verdi.

Serbestiyet