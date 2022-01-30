Pakistan’da kiliseden eve dönen rahiplere silahlı saldırı: 1 ölü

Pakistan’ın kuzeyinde kiliseden evlerine dönen rahiplerin bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bir rahip yaşamını yitirirken, bir diğeri yaralandı.

Polis yetkilileri, saldırganların, Peşaver kentinde 3 rahibin bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda 75 yaşındaki rahip William Siraj’ın hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, otomobildeki diğer iki rahipten birinin yaralandığını, diğerinin durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Rahiplerin Peşaver’deki kiliseden evlerine döndükleri sırada saldırının gerçekleştiği belirtildi. Bölgedeki Hristiyan cemaat, Pakistan hükümetine seslenerek ‘adalet ve korunma’ talep etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pakistan’ın kuzeyinde son günlerde güvenlik güçlerini hedef alan çok sayıda saldırı yapılıyor. Bu saldırıları Afganistan Taliban’ına yakınlığı ile bilinen Tehrik-i-Taliban Pakistan örgütü üstleniyor.

Euronews