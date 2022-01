‘And Just Like That…’ dizisinde ‘Holokost inkârı’ tartışması

‘Sex and The City’nin devam projesi ‘And Just Like That…’ dizisinin son bölümündeki ‘Holokost inkârı’ sahnesi sosyal medyada tartışma yarattı. Sahneye hem eleştiri hem övgü geldi.

DUVAR – ‘Sex and The City’ dizisinin devam projesi ‘And Just Like That…’, son bölümündeki Holokost inkârı ‘espirisi’ ile tartışma yarattı. Holokost’un bir ‘uydurmaca’ olduğunun telaffuz edildiği sahneye anti-semitizm gerekçesiyle sosyal medyada çok sayıda eleştiri geldi. Birçokları da, bir Holokost inkârcısına verilen tepki nedeniyle sahneyi olumlu bulduğunu belirtti.

Söz konusu sahnede, Anthony isimli karakterin, Yahudi inancını benimseyen Charlotte’un evindeki Şabat yemeğine birlikte gittiği Justin, ‘challah’ ekmeği piştiğini duyunca “Bu bir Yahudi yemeği mi? Holokost’un bir uydurmaca olduğunu biliyor musunuz?” sözleriyle ‘kendince’ espiri yapıyor. Anthony ise “Çık dışarı” diye bağırarak tepki veriyor.

Be like Anthony. When someone diss you and your family at your own house. @macantone pic.twitter.com/nsBo3Y3OZd — Jessa Eliades 🇮🇹🇭🇷🇬🇷🎗 (@xorunnerxo) January 30, 2022

Bu sahnenin, hem de Holokost Anma Günü olan 27 Ocak’ta yayınlanan bölümde yer alması tartışma yarattı. New York Times yazarı Ali Trachta, sahnenin ‘Holokost inkârının ilişki sonlandırıcı bir durum olduğuna vurgu yaptığını’ belirtse de, 2022 yılında New York’un göbeğinde Yahudi bir ailenin evinde hiç kimsenin bu yorumu yapmayacağını belirtti.

Fans slam 'And Just Like That' for Holocaust 'hoax' joke https://t.co/kKGdTW4u3u pic.twitter.com/LuyXl0gr0l — New York Post (@nypost) January 27, 2022

Sosyal medyada da “Holokost anında nutkum tutuldu. Bunu eklemek zorunda mıydılar?”, “Kim birinin evine gidip de ev sahiplerinin Yahudi olduğunu öğrenince Holokost’a ‘uydurma’ der?”, “Yazarların 23 yıl sonra bunun uygun olmayacağını bilmesi beklenir” gibi mesajlar paylaşıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı da ilgili bölümün Holokost Anma Günü’nde yayınlanmasını eleştirdi. Öte yandan, birçokları da Holokost inkârına “Çık dışarı” tepkisinin verilmesini olumlu bulduğunu belirtti. (DIŞ HABERLER)

Gazete Duvar