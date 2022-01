Ahmet Tan : Diyalog diyalog… Var mı senin gibisi?

Ahmet TanAnamızın ak sütü gibi bir deyim. Akide şekeri gibi. Söyledikçe ağza tat veriyor. Bebekken memeden erken kesildiğim halde, ben hiç kullanmıyorum. AKP’nin karanlık işlerini açıklamak için söylene söylene yamyassı oldu. Ölüsü kandilli ampullü iktidarımız, giderek daha da zifiri bir karanlık saçıyor. Soygun, zam, zulüm, zindan ve mali yönetimdeki hırpanilikler gırla. Bu pejmürdeliğin üstüne örtü çekmek için olmadık istismar, akla gelmedik her tür şeytanlık ve cambazlık icat ediliyor. Varsa yoksa “algı yönetimi”. Elbet marifet değil. Dedim ya, bendeniz bir kez bile kullanmadım. (Eski yazılarımı karıştırıp bir tane bulana altı aylık Cumhuriyet aboneliği hediye.) * “Vergi”yi bile yönetemediği için sabah akşam zam üstüne zam kakalayanların “algı” yönetme sevdası kaçınılmaz. Reyiz, kafaya koymuş, İmamoğlu’nu kendisine rakip yapacak. Sahiden aklı İstanbul’da kalmış. “Balıkçı muhabbeti”ne dün bir olta da o attı: “Birileri kafayı bulmaya gidiyor!” İmamoğlu için bulunmaz bir kafa golü fırsatı: “Evet Reyiz, yoksa beis; arada iki tek imamsuyu şart! Engellemeleriniz ayık kafa ile çekilmiyor.” * Ecevit’in ortanın solu günlerinden beri dost olduğumuz ODTÜ’lü bir mühendis arkadaşın küçük bir KOBİ’si var. (Bu KOBİ’ye de fobim var. Ama o sonraya.) Dün bir mesaj atmış: “Bakan bey, kesinti kaldırıldı diyor. Ama devamında ‘Kesinti yüzde 40’tan yüzde 20’ye indirilecek’ diyor. Her işleri algı yönetimi. Lanet olsun.” Ne diyeyim? Amin diyecek halim yok, suç olur! Yine de yanıtladım: “Algı yönetimi mi? Yoksa bir başka, halkı eşek yerine koyma girişimi mi?” * Söylemeye gerek bile yok. Dinler arası diyaloğun baş senaristi ve baş yönetmeni Fethullah’tı. Yerel ve fahri müftüsü de Ali Erbaş idi. Elbette bilerek değil. “Milletim beni affetsin!” dedi. 17 yıl yönetici olarak da çalıştığı Diyanet’e başkan oldu. Epeydir sahnede yok.. “Faiz haram olsa da TOKİ için almak da vermek de mubahtır.” Zurnanın zırt diyeceği yer “Döviz garantili kur mevduatı helaldir!” işi idi. Ama onu yukarıya havale etti. Yukarısı da “nas”sa. Allah’a şükür Reyiz’den yukarı Allah var. * Profesör olmak kolay değil. Dinler arası diyaloğun başını çekmek ise hiç değil. Kitap yazmak, yazamıyorsan da çevirmek gerekiyor. Ali Erbaş Bey de öyle yapmış. Zamanında yazdığı, evirip çevirdiği kitabın girişinde demiş ki: “Dinler arası diyaloğa bir nebze olsun katkıda bulunursak kendimizi bahtiyar hissedeceğiz.” * Bu satırları da zaten o kendisini bahtiyar hissetsin, bize de sevabı kalsın niyetiyle döktürüyoruz. Belli ki, din ve diyalog deyince “Katolik”liği anlamak gerektiğini düşünmüş. Dinlerin tek resmi devlete sahip olanı, en allısı, en pullusu ve en paralısı o. Bu nedenle diyaloğa oradan başlamış. “Katolik Kilisesi ve İslam” (L’Eglise et Islam) adlı kitabı Türkçeye kazandırmış. “Kilise” ve “Katolik” sözcüğü biraz katı diye olmalı, “Batı” diye çevirmiş. Kitap “İslamla Yüzleşen Batı” diye basılmış. Yeni değil. 2006. Yani beraber çıkılan yolların ilk parkurunda. Aslında İslamın da Katolik ile yüzleşmesi gerekiyor ki Erbaş’ı bahtiyar edecek doygun ve olgun bir diyalog kurulabilsin. Bunun için üç gün önce bir fırsat çıktı. Papa Hazretleri ki kendisi, benzetmek gibi olmasın bizim Reyiz gibi çift şapkalıdır. Hem Vatikan devletinin başkanı hem de Katolikliğin lideridir. Haftalık vaazında, “çocuğu eşcinsel olan ailelere” seslenerek “Onları asla ayıplamayın, destekleyin!” dedi. Daha önce de erkek erkeğe ve kadın kadına kıyılan nikâhları, evlilikleri kutsamadı. Teşvik etmedi ama lanetlemeyeceğini bildirmişti. O vaazında tüm heteroseksüel çiftlere tanınan hakların eşcinsel çiftlere de tanınması gerektiğini istemiş ve bu tür medeni birliktelikleri destekleyebileceğini de açıklamıştı. Bunu hangi şapkasıyla yaptığı tartışmalı. Devlet başkanı olarak birlik beraberliği sağlamak için yaptığı muhakkak. Katolikliğin lideri sıfatı ile yaptı ise seçim kazanmak için değildir. Eşcinsel olsun olmasın tüm çiftlerin cennete gitmelerini sağlamak için yaptığı muhakkak. * Bize yani Diyanet Başkanımız Ali Bey’e gelince diyalog sarpa sarmış görünüyor. Zira son hutbesinde halkımıza çağrı yapmıştı: “İslam eşcinselliği lanetliyor. Bunun hikmeti nesli çürütmesidir. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim.” Böyle bir fetva ve çağrı için zamanlama manidar. Acaba TÜİK’ten eşcinsel sayılarıyla ilgili abartılı bir rakam mı geldi? Ve geç de olsa neden TÜİK Başkanı görevden alındı? Çarşı pazardaki fiyatları düşük, eşcinsel sayısını yüksek mi gösterdi? Eğer öyleyse diyalog yazarı Ali Erbaş’ın “diyalog bahtiyarlığı başka bahara”. Cumhuriyet Gazetesi