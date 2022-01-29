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Sosyalistler “Mustafa Suphi ve 15’ler”i birlikte selamlıyor

2022-01-29

Türkiye Komünist Partisi’nin kurucusu Mustafa Suphi ve 14 yoldaşının katledilmelerinin 101. yılında sosyalist ve komünist parti ve hareketler katliamı sosyal medya kaballarından güçlü bir biçimde lanetleyerek, Suphi’nin mücadelesini selamladılar.

Türkiye siyasal tarihinin ilk büyük politik trajedisinin 101. yılnda ana akım medya suskunluğu seçerken, sosyalist ve komünist parti ve hareketler, sosyal medya kanallarında 28-29 Ocak 1921’de Karadeniz’e sürüklenerek soykırımcı çeteler tarafından katledilen Türkiye Komünist Partisi kurucusu Mustafa Suphi ve 14 yoldaşını andılar. Twitter’da yer alan anma mesajlarının bazıları şöyleydi:

bianet

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