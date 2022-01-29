Sosyalistler “Mustafa Suphi ve 15’ler”i birlikte selamlıyor

Türkiye Komünist Partisi’nin kurucusu Mustafa Suphi ve 14 yoldaşının katledilmelerinin 101. yılında sosyalist ve komünist parti ve hareketler katliamı sosyal medya kaballarından güçlü bir biçimde lanetleyerek, Suphi’nin mücadelesini selamladılar.

Türkiye siyasal tarihinin ilk büyük politik trajedisinin 101. yılnda ana akım medya suskunluğu seçerken, sosyalist ve komünist parti ve hareketler, sosyal medya kanallarında 28-29 Ocak 1921’de Karadeniz’e sürüklenerek soykırımcı çeteler tarafından katledilen Türkiye Komünist Partisi kurucusu Mustafa Suphi ve 14 yoldaşını andılar. Twitter’da yer alan anma mesajlarının bazıları şöyleydi:

28-29 Ocak 1921 gecesi Karadeniz'de katledilen Mustafa Suphi ve 14 yoldaşımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Emperyalist saldırganlığa ve vurgunculuğa karşı 15'lerin ışığında yürüyoruz. pic.twitter.com/Va1oJMgnKe — 1920 TKP (@tkp1920) January 28, 2022

15'ler: Hayalimizde değil mücadelemizde Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katledilişlerinin 101. yıldönümündeyiz!..https://t.co/4B9tbIDc1H pic.twitter.com/Wa5WwkqDyj — Alınteri (@GazeteAlinteri) January 28, 2022

15'ler: Hayalimizde değil mücadelemizde Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katledilişlerinin 101. yıldönümündeyiz!..https://t.co/4B9tbIDc1H pic.twitter.com/Wa5WwkqDyj — Alınteri (@GazeteAlinteri) January 28, 2022

Mustafa Suphi ve yoldaşlarının Karadeniz’de katledilmesinin üzerinden 101 yıl geçti. 2.5 yıl gördüğü tüm işkencelere ve zulme karşı dimdik duran Maria Suphi ise Eylül 1923’te katledildi. 101 yıl önce 14 yoldaşı ile katledilen Mustafa Suphi'yi ve Maria'yı saygı ile anıyoruz. pic.twitter.com/uuuqGXngHa — Devrimci Parti (@BDevrimciParti) January 28, 2022

Mustafa Suphi ve yoldaşlarını 101 yıl önce faşist Kemalist diktatörlük tarafından katledildi. Düşledikleri devrim yolumuz, mücadeleleri meşalemizdir. 28 Kânunisani'yi Unutma!#28Ocak1921 pic.twitter.com/x8SplvLQbT — Devrimci Sosyalist Federasyon (@DESOFmerkez) January 28, 2022

Katledilişlerinin 101. yılında #MustafaSuphi ve yoldaşlarını saygıyla anıyoruz! Onların katli, Türkiye'de enternasyonalist anlayış ve örgütlenmenin gelişimi açısından da çok ağır bir darbe oldu! pic.twitter.com/YKCePPjIyP — İşçi Demokrasisi Partisi (@idpgenelmerkezi) January 28, 2022

Karadeniz’de katledilişlerinin 101. yılında TKP Genel Sekreteri Mustafa Suphi ve yoldaşlarını saygıyla anıyoruz. #MustafaSuphi #Onbeşler pic.twitter.com/LhSh7p0CGU — Emek Partisi (@emekpartisi) January 28, 2022

TKP kurucusu Mustafa Suphi ve yoldaşlarının Karadeniz’de katledilmesinin üzerinden 101 yıl geçti. Eşitlikten ve özgürlükten yana olan, sosyalizm uğruna büyük mücadeleler veren, sürgünler yaşayan, canlarıyla bedel ödeyen Mustafa ve Maria Suphi ile yoldaşlarını saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/hX44ZHgLhu — HDP (@HDPgenelmerkezi) January 28, 2022

Katledilişlerinin 101’inci yılında, Mustafa Suphi Yoldaş ve Onbeşler’in Devrimci Bayrağı biz Gerçek Proletarya Sosyalistlerinin ellerinde dalgalanıyor!https://t.co/FCgF0FfsoB pic.twitter.com/NAwZmO25f9 — HKP (@kurtuluspartisi) January 28, 2022

🚩Gelenekten geleceğe!

Mustafa Suphi ve yoldaşlarını anmak, bize bıraktıkları devrimci mirasın değerlerini; yurtseverlik, antiemperyalizm, aydınlanmacılık ve laiklik mücadelesini yükseltmek için 29 Ocak'ta üç ilde buluşuyoruz.#MustafaSuphi @AnkaraTkp @istanbul_tkp @IzmirTkp pic.twitter.com/QKMZhXUPmn — TKP (@tkpninsesi) January 26, 2022

Komünist harekete can suyu veren Onbeşler ölümsüzdür!

Mustafa Suphi ve yoldaşlarını saygıyla anıyoruz.#onbeşler pic.twitter.com/KydQ0tPjRy — Toplumsal Özgürlük Partisi (@toplumsalozgur) January 28, 2022

101 yıl önce bugün Karadeniz açıklarında katledilen kavgamızın önderleri #MustafaSuphi ve Onbeşler'i saygı, minnet ve mücadelemizle anıyoruz. Hayallerindeki ülkeyi kuracağız! pic.twitter.com/9WcXNDaCP8 — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) January 28, 2022

🕯️101 yıl önce bugün Kemalistler ve İttihatçılar tarafından katledilen Mustafa Suphi ve yoldaşları mücadelemizde yaşıyor. 🙏TKP'nin kurucu kadroları 15'leri saygıyla anıyoruz. ✊Bu topraklarda sınıfsız sömürüsüz bir düzen kurulması mücadelelerinin önünde saygıyla eğiliyoruz. pic.twitter.com/VcES2eER4D — SODAP (@sodaporg) January 28, 2022

101 yıl önce bugün Karadeniz açıklarında katledilen kavgamızın önderleri #MustafaSuphi ve Onbeşler'i saygı, minnet ve mücadelemizle anıyoruz. Hayallerindeki ülkeyi kuracağız! pic.twitter.com/9WcXNDaCP8 — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) January 28, 2022

Katledilişlerinin yıldönümünde Mustafa Suphi ve komünist kadın Maria Suphi şahsında 15 komünisti saygıyla anıyoruz. Komünistleri katledebilirler… Ama devrim yürüyüşünün zafere ulaşmasını engelleyemezler. pic.twitter.com/6rlcOmM5sT — Sosyalist Meclisler Federasyonu (@SMFmerkez) January 28, 2022

Cihan devrimi davasının bu topraklardaki öncüleri #MustafaSuphi ve yoldaşlarının yükselttiği bayrak bizim!

Yaşasın dünya devrimi kavgasında yolumuzu açanlar!

Yaşasın bayrağı Suphilerden devralarak yükselttiğimiz devrimci mücadelemiz! pic.twitter.com/43IJUonhwM — Sosyalist Emekçiler Partisi-SEP (@SEPmedya) January 28, 2022

Karadeniz

on beş kere açtı göğsünü,

on beş kere örtüldü. Mustafa Suphi ve yoldaşlarını saygı ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/1rasilW8pz — SOL Parti (@solpartibilgi) January 28, 2022

Türkiye Komünist Partisi'nin öncü kadroları Onbeşler'i saygıyla anıyoruz. Onbeşler, emekçilerin ve halkların kurtuluşu, özgür ve eşitlikçi bir yaşam kurulması mücadelesi için geldikleri bu topraklarda, 101 yıl önce Kemalist burjuvazi tarafından katledildiler. Unutmayacağız. pic.twitter.com/pJbjY0tFhc — 𝗦𝗬𝗞𝗣 (@SYKPgenelmerkez) January 28, 2022

100 yıl önce bugün Karadeniz de boğularak katledilen TKP Genel Sekreteri Mustafa Suphi ve yoldaşlarını saygı ve şükranla anıyoruz. Mustafa Suphi ve yoldaşlarını katleden anlayış farklı görünüm ve adlarla hâlen devam ediyor. pic.twitter.com/jnN3Py3VPR — Yeşil Sol Parti (@YesillerSol) January 28, 2022

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