FETÖ’nün ipliğini pazara çıkaracak dizi

Atv’de bugün izleyici ile buluşacak yeni dizi Yalnız Kurt’u önceki gün ön gösteriminde izledim ve tek kelime ile bayıldım. Osmanlı tarihini dizilerden öğrenen günümüz gençliğine sesleniyorum: Yakın tarihimizden haberdar olmak, sisler ardında güzel ülkemizin geleceğine kasteden kirli kumpasları görmek, satır aralarında tek cümle ile geçen iğrenç komplolardan haberdar olmak ve yenilerine karşı gardınızı almak için mutlaka bu diziyi izleyin. Hatta ders dinler gibi oturup not alın. Bana göre Osman Sınav sadece bir yapımcı/yönetmen değil, eskilerin deyimiyle tarihe notlar düşen bir vaka- i nüvist’tir. Bir kez daha yeteneğini, aklını, tecrübesini ve titiz araştırmacı kimliğini konuşturup ortaya gerçek bir eser çıkarmış. Dizi, bir memleket sevdalısı, emekli asker, ömrünü bu ülkeye faydalı gençleri yetiştirmeye adayan Davut Bahadır’ın ekseninde yakın tarihimizin gizemlerine ışık tutuyor. Hedefteki karakter ise Fettah Dahhak. Zamanında vaiz olarak görev yaparken askerin istihbarat birimlerinin içine sızıp en tepelerde görev yapmış. Bu mevkii de kendi karanlık emelleri için kullanmış. Adına Barış Gönüllüleri ya da Komünizmle Mücadele Derneği denilen CIA uzantısı örgütlerin emrinde çalışmış. Zaten o Fettah’ın kendine soyadı olarak seçtiği Dahhak ismi, Hint mitolojisinde “İnsan beyniyle beslenen dev yılan” olarak geçiyor. Birçok dildeki karşılığı ise ‘Gülen’ olarak karşımıza çıkıyor. Daha fazla ipucuna gerek yok. O yılanın kim olduğunu anlamışsınızdır herhalde.. Dedim ya dizi, satır aralarına sıkışmış çok önemli ayrıntıları gün ışığına çıkarıyor diye, ilk bölümde aslen Ahlatlı olan o ‘Gülen yılanının’ babası ve dedesinin, Kuvayi Milliye cephaneliğini Ermeni komitacılara ihbar edildikleri için Ahlat’ta barınamayıp Erzurum’a göç ettikleri gerçeği de hatırlatılıyor. Ön gösterimde Osman Sınav ile uzun uzun sohbet etme olanağı da buldum. “Bu diziyi, daha önce yaptığınız dizilerden ayıran en önemli özelliğini tek kelime ile özetleyebilir misiniz?” diye sorduğumda “Mitoloji” dedi. Gerçekten de özellikle ilk 15 dakikadaki lirik ve destansı anlatım, hafiften tempoyu düşürüyor gibi görünse de izleyiciye hikayenin mitolojik eksenini aktarmayı amaçlıyor. Ve sürprizler… Her bölümde öyle ters köşelere yatacağız ki, başımız dönecek. Osman Sınav iki yıldan daha uzun bir süre araştırma yaptığını, okumadık kaynak bırakmadığını anlattı. Bu emek ve özeni her karede görüp hissediyorsunuz. Sınav, dizinin ilk bölümünün ardından bazı kesimlerin saldırılarına maruz kalacağının hatırlatılması üzerine de net konuştu: “Saldırmazlarsa hatırım kalır. Eğer o saldırılar olmazsa işimi eksik yapmış sayılırım…” Bilirsiniz, Osman Sınav hemen her dizisiyle sektöre yeni oyuncular kazandırır. Bu kez de öyle olacağa benziyor. Dizi için seçilen yüzü yıpranmamış genç oyuncular, hikayenin inandırıcılığına büyük katkı sağlıyor. Diyeceğim o ki, bu akşam televizyon tarihimizdeki bir milada, bir dönüm noktasına tanıklık etmek için saat 20.00’de Atv ekranları başında olun. Turkuvaz’a çok yakıştı Biliyorsunuz, mensubu bulunduğum şirketin yeni binası Turkuvaz Medya Center modernliği ve ihtişamıyla herkesin dilinde. Bu binaya her girdiğimde bir başka tarafını keşfedip büyüleniyorum. Bu kez de Yalnız Kurt dizisinin ön gösteriminin yapıldığı sinema salonumuza hayran kaldım. 600 koltuğu, tatmin edici büyüklükteki perdesi, ses sistemi ve geniş fuayesiyle İstanbul’daki pek çok sinemaya kafa tutacak nitelikte. Ben zamanında kebapçılara yerleştirilen televizyonlarda dizi ön gösterimleri izlemiştim. Nereden nereye… Bu müthiş keyif ve konfora ulaşmamızda katkısı olan tüm Turkuvaz ailesine en içten teşekkürlerimle… Gaf kürsüsü “Bizim tanıtım ekibi beni sinir etmek için her zaman sarı lacivert renklerde tanıtımlar yapıyor. Ama bu kez sizi ağırlarken de sarı lacivert kullanmışlar. Bunun için sizden özür diliyorum.” (Fatih Altaylı, Teketek’te Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ı ağırlarken ekibine fırçayı basıyor) Zap’tiye Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi açıklamasına göre geçen yıl 1468 cinayet vakasından 1467’sinin faili yakalanmış. Bir tek tesisatçı Murat Durna cinayeti aydınlatılamamış. Hemen Müge Anlı’ya havale!.. Ne demiş? 2. Sayfa’ya telefonla bağlanan Seda Sayan, konuk Nurseli İdiz’e takıldı: “O gıdı seni kilolu gösteriyor bacım. Onu hemen aldıralım. Senin gıdı sponsorun ben olacağım.” https://www.sabah.com.tr/yazarlar/gunaydin/aytug/2022/01/28/fetonun-ipligini-pazara-cikaracak-dizi