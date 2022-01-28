Don Franco Pirisi, İskenderun’da Anıldı

İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi’nde de yaklaşık 2 yıl görev yapmış olan İran asıllı Peder Franco Pirisi, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Don Franco Pirisi, ölümünün ardından İskenderun’da gerçekleştirilen özel bir ayinle anıldı.

Pek çok ülkenin yanı sıra Türkiye’de de görev yapmış olan Salsya Cemaatinden Don Franco Pirisi, amansız hastalığına yenik düşerek 70 yaşında yaşama veda etti. Don Franco Parisi anısına, 2 yıl boyunca görev yaptığı İskenderun’da bir anma ayini gerçekleştirildi.

İskenderun Aziz Corç Rum Katolik Kilisesi’nde gerçekleştirilen anma ayinini, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti yönetti. Katolik Kilisesi Pederleri Dariusz Dogondke ve Antuan Ilgıt da bu anma ayinin de Bizzeti’ye eşlik ettiler.

Anma Ayininde konuşan Monsenyör Bizzeti, Peder Franco Pirisi’nin, Salsyalı cemaatinden olduğunu, 40 yıl boyunca İran’da vaizlik görevi yaptığını ve Tanrı’nın hizmetkârı olarak çalıştığını, daha sonra da Farsça konuşan cemaat için Türkiye’de iki yıl hizmet verdiğini belirtti.

Bizzeti, Farsça konuşan cemaat için önemli bir figür olan Peder Franco Pirisi’nin Cennet’teki Babaya geri döndüğünü ancak ölümünün Farsça konuşan yeni papazlar ve gençler için çok ciddi bir kayıp olduğunu da vurguladı.

Don Franco Pirisi’nin anma ayininde, hayatını kaybeden tüm din adamlarının yanı sıra Tanrı’ya hizmet eden herkes için de dualar edildi. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/don-franco-pirisi-iskenderunda-anildi/