Türkiye’den Güney Kıbrıs’a ilk uçuş!

Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki ilk doğrudan uçuş, bir Türk sporcunun Rum Yönetimi bölgesinden ambulans uçakla alınmasıyla gerçekleşti.

2024 Avrupa Hentbol Turnuvası kapsamında Türkiye Hentbol A Milli Takımı ile Kıbrıs Rum Yönetimi arasında gerçekleşecek karşılaşma öncesi, Kovid-19 testi pozitif çıkan milli sporcu Alperen Arabacı, Türkiye’nin gönderdiği ambulans uçakla Larnaka’dan İstanbul’a getirildi. Türkiye’nin milli sporcuyu alma talebi önce reddedilirken, daha sonra Rum hükümet sözcüsü Marios Pelekanos, izinlerin sağlandığını açıkladı. KKTC’den “Yeni Düzen” gazetesi ise, söz konusu direkt uçuşa ‘İnsani uçuş’ adı altında izin verildiğini belirtti. Bu, Türkiye ile Rum Kesimi arasında, Barış Harekatı’ndan beri gerçekleştirilen ilk uçuş oldu.

Milliyet Gazetesi