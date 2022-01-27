PATRİK HAZRETLERİ HRANT DİNK OKULU YÖNETİCİLERİNİ KABUL ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 27 Ocak 2021, Perşembe, Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi bünyesinde faaliyet gösteren Hrant Dink Okulu hayırseverleri Arto ve Talar Horozoğlu’nu Patrikhane’de kabul etti.

Ziyaretçiler faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler ve Patrik Hazretleri’ni 30 Ocak 2022, Pazar sabahı Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde okul yararına düzenlenen dini törene riyaset etmeye davet ettiler.

Patrik Hazretleri, ziyaretçilere pederane tavsiyelerde bulundu ve eğitimin önemine değindi. Çocukların eğitimi için sunulan hizmeti kutsal hizmet olarak addeden Patrik Hazretleri, bu doğrultuda konukların çalışmalarını takdir etti ve davete icabet edeceğini belirterek konuklara çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/