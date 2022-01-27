Partilere seslendiler: Aleviler taleplerini tek tek sıraladı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve Okmeydanı Cemevi Başkanı Zeynel Şahin, iktidarın Alevilere yönelik çalışmalarını eleştirdi. Şahin, “Bu iktidar yıllardır Alevilere yönelik doğru dürüst çalıştay yapamadı. Seçimlere de yaklaşırken Alevilerin yanına gelip bazı fikirler alıp taleplerimizi dinliyorlar. Bu artık bize inandırıcı gelmiyor. Cemevlerine resmi statü vermelerini istiyoruz. Temel haklarımızı istiyoruz. Zorunlu din dersini kaldırsınlar istiyoruz. Cemevlerinin Alevilerin ibadet yeri olmasını istiyoruz. İsim değiştirme haklarını almalarını istemiyoruz” dedi.

İlayda Kaya

Türkiye’de 20 milyonun üstünde alevi yurttaş yaşıyor. İktidar tarafından sadece seçim döneminde gündeme gelmelerine tepki gösteren Aleviler, eşitlik istediklerini söyledi.

Alevilerin sorunlarını konuşmak üzere, Okmeydanı Cemevi’ni ziyaret ettik. İktidarın çalışmalarını eleştiren Alevi yurttaş Turan Çelikçi “İktidarın ya da geçmişteki iktidarın seçim döneminde Alevilere yaklaşmasını hiçbir şekilde inandırıcı bulmuyorum. Söylemden ziyade geçmişte yaptıkları Alevi açılımından da biliyoruz ki hiçbir olumlu mantıklı yaklaşım yok. İktidar Alevilere güven vermiyor. Alevilerin dışındaki diğer azınlıklara da yaklaşarak kendisine taraftar kazandırması hiç inandırıcı değil. Mevcut cumhurbaşkanı, siyasi bir taraf ve mevcut parti bizim için taban tabana zıt. Biz mevcut cumhurbaşkanı ne yaparsa yapsın oy vermeyiz” dedi.

(Turan Çelikçi)

Bir Alevi yurttaş da “Yurttaşların ekonomik anlamda yoksullukla mücadele etmesi, mevcut iktidarın eseri. Geliştirdiği siyasi uygulamaların ne kadar ekside olduğunu zaten görüyoruz. Ayrımcılık konusunda da öyle. Biz eşit haklar talep ediyor, seçim döneminde hatırlanmak istemiyoruz Türkiye’nin kurtuluşunun tek yolu bu iktidarın gitmesidir” diye konuştu.

“CEMEVLERİNİ YASAL STATÜYE KAVUŞTURUN”

Zeynel Şahin, iktidarın Alevi kurumlarına yaptığı ziyaretleri seçim hamlesi olarak gördüğünü söyleyerek “Bu iktidar yıllardır Alevilere yönelik doğru dürüst çalıştay yapamadı. Seçimlere de yaklaşırken Alevilerin yanına gelip bazı fikirler alıp taleplerimizi dinliyorlar. Bu artık bize inandırıcı gelmiyor. İçişleri Bakanı da Türkiye’deki tüm cemevlerini gezip, taleplerini sordu. Biz kendi şubelerimize yazı gönderdik ve herhangi bir eşya talep etmemeleri söyledik. Cemevlerine resmi statü vermelerini istedik. İçişleri Bakanlığı’nın gönderdiği insanlar Alevi olduklarını söyleyerek, bu ülkeye barışın gelmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu ülkeye barış gelmesi gerekiyorsa onlar sağlamalı. Kendi ve diğer Alevi kurumlarıyla yaptığımız ortak çalışmalarda cemevlerinin yasal statüye geçmesini talep ediyoruz. Biz, temel haklarımızı istiyoruz” dedi.

(Zeynel Şahin)

“DİYANET SADECE HÜKÜMETİN SÖZCÜSÜDÜR”

Diyanet’in Alevilere yönelik yaklaşımına tepki gösteren Şahin, “’Aleviler İslamiyetin içindeyse Diyanet’e bağlansın’ deniyor. Biz bunu olumlu karşılamıyoruz. Diyanet’le işimiz yok. Seçim dönemi yaklaşınca Alevilerle ilgili ortaya yeni bir fikir atıyorlar. İktidarın Alevi açılımı yapacağı hiçbir şey yok. Bu ülkede Diyanet ne derse Cumhurbaşkanı onu onaylıyor. Diyanet ‘Aleviler bizim kırmızı çizgimizdir’ diyor. Kırmızı çizgisi olan bir inanca hükümet ne yapabilir? Bu bize karşı aldatmaca bir propagandadır. İktidar daraldığı zaman Alevileri ön plana çıkarıyor ve ‘Kardeşiz’ diyor. Biz kardeş değiliz. Cemevlerine Diyanet karışamaz. Diyanetin bu ülkeye verdiği zararı kimse vermedi. Diyanet sadece Alevilere değil sunni dostlarımıza da zarar veriyor. İnsanları farklı yönlere çevirip, dinle imanla alakalı doğru bir adımı yok. Tamamen hükümet sözcüsü. Biz Diyanet’in kalkmasını istiyoruz” diye konuştu.

Zorunlu din derslerinin kaldırılması yönünde çağrı da yapan Zeynel Şahin, “Aleviler istediği gibi ibadet eder. Biz zorunlu din derslerinin de kaldırılması istiyoruz” dedi.

“BİZ OY DEPOSU DEĞİLİZ”

Muhalefetin de Alevilerin sorunlarına yönelik daha çok çalışması yönünde çağrı yapan Şahin, “Muhalefet de seçim zamanı taleplerimizi, önerdiğimiz kişiyi sorarlar. Bizim muhalefetten bir talebimiz yok sadece onların da bizi eşit görmesini istiyoruz. Alevi konusu olunca iktidarı da muhalefeti de biraz çekimser kalıyor. Aleviler her zaman sol partilerin yanında yer aldı. Ama sol partiler Alevilere tam bir destek vermedi. CHP Aleviler için ne yaptı? Mecliste konuşulan çok fazla konu yok. ‘Aleviler nasıl olsa sağ partilere destek vermezler’ diyerek atılan hiçbir adımı doğru bulmuyoruz. Bizi kimse oy deposu olarak görmesin. Biz holigan gibi parti tutmayız. Hakkımızı savunanın yanında oluruz” dedi.

“AYRIMCILIĞA UĞRUYORUZ”

Alevilerin kamu kurumlarında çalıştırılmadığını da söyleyen Şahin, Alevilerin ayrımcılığa uğradığını kaydederek, “Bu sorun AKP’nin başa gelmesiyle daha da derinleşti. Mülakatlar yapılıyor ve kesinlikle Alevilerin çocukları sözlü mülakatlardan geçemiyor. Benim tanıdığım bir tane Alevi kaymakam yok. Aleviler, emniyet müdürü olamıyor. Yetki verilmiyor. Bu hükümetin Alevilere karşı ciddi bir baskısı ve yıldırma politikası var. İşsiz, aç bırakıp kendilerine biat ettirmek istiyorlar ama bu tutmaz. Cumhurbaşkanı daha önce ‘Dedelerle iş olmaz’ demişti. Biz bunu çok net hatırlıyoruz. Aleviler bunu kabul etmez. Kimseye biat etmeyiz. Bizim onlardan beklentimiz yok ama onların bizden beklentisi çok” ifadelerini kullandı.

Alevilerin taleplerini de sıralayan Şahin, “Eşitlik istiyoruz. Ayrıştırmadan herkesi bir arada yaşamak onların görevi ve biz bunu istiyoruz. Kimsenin sokaklarda kalmasını istemiyoruz. İnsanları bölmesinler. Yurttaşlık, temel hakları versinler. Zorunlu din dersinin kaldırılmasını istiyoruz. Cemevlerinin Alevilerin ibadet yeri olmasını istiyoruz. İsim değiştirme haklarını almalarını da istemiyoruz” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi