Papa Francis eşcinsel çocuğu olan ailelere seslendi: Asla ayıplamayın, onları destekleyin

Katolik aleminin dini lideri Papa Francis haftalık konuşmasında ailelerin farklı cinsel yönelimlerdeki çocuklarını ayıplamamalarını istedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis eşcinsel çocuğu olan ebeveynlere seslendi, “Ayıplamak yerine onlara destek verin” çağrısı yaptı. Papa Francis haftalık konuşmasında çocuk yetiştirmenin zorlukları üzerinden farklı cinsel yönelimdeki çocuklara nasıl davranılması gerektiğine konuyu getirdi, ebeveynlerin ayıplama tavrı arkasında saklanmaması gerektiğini söyledi.

Papa Francis geçtiğimiz yıllarda eşcinsel çiftlere medeni birliktelik hakkı verilmesi gerektiğini savunmuştu. Ancak Katolik Kilisesi’nin doktrinden sorumlu ofisi, Mart 2021’de yaptığı açıklamada, eşcinsel medeni birliktelikleri kutsama yetkileri olmadığını, Tanrı’nın ‘günahı kutsamasının imkansız’ olduğunu savunmuştu.

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