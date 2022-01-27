Pallone’den çağrı

Kongre Üyesi Pallone, Dışişleri Bakanlığı’na Ermeni esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştırması çağrısında bulundu.

ABD Kongre Üyesi Frank Pallone, Dışişleri Bakanlığı’nı Ermeni savaş esirlerinin serbest bırakılmasını sağlamak için tüm diplomatik yolları kullanmaya çağırdığını tweetledi.

“Bugün Dışişleri Bakanlığı ile görüştüm ve ABD’nin Ermenistan demokrasisini ve ülkelerimizin yakınlaşmasını kararlılıkla ve alenen desteklemesi gerektiğini bir kez daha teyit ettim.

Onları, Azerbaycan saldırganlığını durdurmak ve Ermeni savaş esirlerinin serbest bırakılmasını sağlamak için tüm diplomatik yolları kullanmaya çağırıyorum”,- diye yazdı tweeterde.

Ermenistan Kamu Radyosu