MGK bildirisinde ‘Ermenistan ve Yunanistan’ mesajları

4 saat 45 dakika süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının sonuç bildirisinde Ermenistan ve Yunanistan ile başlayan görüşme süreçlerine değinildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Sarayda düzenlenen toplantı yaklaşık 4 saat 45 dakika sürdü.

MGK toplantısının ardından duyurulan bildiride Rusya-Ukrayna krizi için “Gerilimin artmasının hiç kimse menfaatine netice doğurmayacağına dikkat çekilerek, taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur,” denildi. Bildiride “G.Kafkasya’da kurulan mekanizmaların, Türkiye ve Ermenistan başta olmak üzere tarafların yapıcı, samimi çabalarıyla ilerletilmesine atfedilen önem vurgulanmıştır,” ifadeleri kullanıldı. “Uluslararası hukuku ihlal eden Yunanistan diyalog ve işbirliğine davet edildi,” ifadeleri de bildiride yer aldı.

Bildiride, toplantıda, Türkiye’nin 2021 yılındaki milli güvenliği için önem arz eden siyasi, askeri, iktisadi ve sosyal gelişmelerin tüm yönleriyle değerlendirildiği, 2022’de karşı karşıya kalınması muhtemel sınamalar ve bu çerçevede yürütülecek faaliyetlerin müzakere edildiği belirtildi.

“PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, Türkiye’nin milli birlik ve beraberliği ile bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğu” söylenen bildiride, şunlar kaydedildi:

“Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında artan gerginlik ele alınmış, gerilimin artmasının hiç kimsenin menfaatine neticeler doğurmayacağına dikkat çekilerek, tüm taraflara sağduyu içinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur. Güney Kafkasya’da barış ve istikrarı güçlendirmek amacıyla kurulan mekanizmaların ve sarf edilen gayretlerin Türkiye ve Ermenistan başta olmak üzere, tarafların yapıcı ve samimi çabalarıyla ilerletilmesine atfedilen önem vurgulanmıştır. Uluslararası hukuku pervasızca ihlal eden ve çarpıtan, antlaşmalar hilafına adaları silahlandırmayı ısrarla sürdüren Yunanistan, diyalog ve iş birliği çağrılarımıza samimiyetle karşılık vermeye davet edilmiş, Ege ve Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerimizin korunması hususundaki kararlılığımız tekraren hatırlatılmıştır.”

https://www.birgun.net/haber/mgk-bildirisinde-ermenistan-ve-yunanistan-mesajlari-374959