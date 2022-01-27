İzmir’de Hristiyan Birliği İçin Dua Haftası

Hristiyan Birliği İçin Dua Haftası 18-25 Ocak 2022 tarihleri arasında “Doğu’da O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.” (Matta 2.2) temasıyla gerçekleştirildi. Ortadoğu Kiliseler Konseyi’nden 2022 Hristiyan Birliği için Dua Haftası konusunu seçmesi ve geliştirmesi istendi.

İzmir’deki en son Hristiyan Birlik Haftası iki yıl önceydi. 2021 yılı karantina nedeniyle İzmirli Hristiyanlar dua amacıyla toplanamadı. Bu yıl dört akşam, kardeşlik ve bir araya gelmenin sevinciyle dolup taştı, Omicron’dan dolayı, genellikle buluşmaların ardından gelen geleneksel şölen gerçekleşmedi.

Diğer Kiliselere ilk konukseverliklerini, İzmir Rum Ortodoks Metropoliti Bartholomeos Samaras ve Archimandrit Peder Polykarpos’un seslendirdiği Meryem Ana’nın Vaftiz Gecesi ile karşılayan Aya Fotini Rum Ortodoks Kilisesi oldu. Bir Rus Diyakon olan Andrew tarafından bazı mısralar Rusça olarak da söylenmiş ve Türkçe okunuşunun yanı sıra “Göklerdeki Babamız” duası da yapılmıştır. Ortodoks litürjisinde Tanrı’nın merhametine “Kyrie, eleison! Kyrie, eleison!”yapılan yakarış sayısından tüm katılımcılar çok etkilendi.

İzmir Aya Fotini Rum Ortodoks Kilisesi

Metropolit Samaras İngilizce olarak verdiği vaazında, içinde bulunduğumuz Aya Fotini’nin İzmir Ortodoks Kilisesi’nin kalbi olduğunu belirtti. Daha sonra günün Theotokos onuruna Akşam Övgü Duaları’nın konusunu açıkladı: “Bu çok sıkıntılı zamanda, onun yanımızda olduğundan eminiz ve ondan dualarımızı Oğlu’na taşımasını istiyoruz, pandeminin değil, aynı zamanda Hristiyanlar’ın birliği için de.”

Bu buluşmaya İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Mons. Martin Kmetec, İzmir Anglikan Kilisesi’nin Rahibi ve dua haftasının koordinatörü James Buxton, Buca Protestan Baptist Kilisesi’nin Pastörü Ertan Çevik, çok sayıda Katolik rahip, Yeni Doğuş Protestan Kilisesi’nin temsilcileri, çeşitli Katolik, Anglikan ve Baptist kiliselerin üyeleriyle birlikte bu duaya katıldılar.

Soldan sağa; İzmir Rum Ortodoks Metropoliti Bartholomeos Samaras, İmir Latin Katolik Başepiskoposu Mons. Martin Kmetec, İzmir Anglikan Kilisesi’nin Rahibi James Buxton, Buca Protestan Baptist Kilisesi’nin Pastörü Ertan Çevik

İkinci dua Buca Protestan Baptist Kilisesi’nde gerçekleşti: Misafirler, Pastör ve cemaatten bir grup insan tarafından sıcak bir şekilde karşılandılar, ardından gitar eşliğinde bilinen ezgilerle Türkçe ilahilere herkes eşlik etti ve farklı metinler okundu. İman Açıklaması’nı birlikte söyledikten sonra, vaaz bu Dua Haftası için seçilen temaya odaklandı. Konuşmasında Pastör: “Diğer şeylerin yanı sıra, İsa’yı doğumunda tanıyanların Yahudi inananlar değil, putperestler olduğuna dikkat çekti. Tanrı bir yıldız aracılığıyla yönlendirmişti ve Tanrı’nın bugün hayatın her kesiminden insanları çağırmaya devam ettiğini ve onların yıldızlarının her birimiz olduğunu” sözlerine ekledi.

Bir metin Farsça, bir diğeri Arapça, öbürü de Türkçe olarak okunarak imanlıların farklı kökenlerine dikkat çekilmiştir. Aynı şekilde spontane dua anında da çeşitli diller işitildi.

İzmir Buca Protestan Baptist Kilisesi.

Fotoğraf: Marie-Françoise Desrues

Üçüncü dua, İngilizce ve Türkçe olarak Alsancak Anglikan Kilisesi’nde, her zamanki gibi kalabalık ama sağlık kurallarının gerektirdiği mesafelere riayet edilerek Peder James Buxton tarafından yönetildi ve ilahiler gitar ve harmonyum ile desteklendi. Vaazında Peder James, üzgün olmak için birçok nedenimiz olsa bile, ortamdaki üzüntüyü bırakmanın önemi üzerinde ısrarla durdu: Elbette salgın ama aynı zamanda tarihin bize dayattığı bölünmeler, Hristiyanların birliğine tanık olmanın ne kadar güç olacağını gösterdi.

Ele aldığı ikinci tema adaletti. Kendisi de yoksulluk içinde doğmuş olan İsa’nın her zaman dışlanmış kişilere baktığını, yoksullar için adaleti yeniden sağlamaya çalıştığını ve şimdi, biz Hristiyanların birlikte tedavi etmenin yollarını aramanın yükümlülüğü olduğunu hatırlattı. Kutsal Ruh’un yardımını isteyerek, dünyayı daha iyi bir yer yapabiliriz. İsa’nın yalnızca adalet mesajını ilan etmekle kalmayıp, mesajın kendisinin, insanı oluşturduğunu ve onun örneğini izleyerek, bu adalet mesajını birlikte hayata geçirmeye davet edildiğimizi söyleyerek sözlerini sonlandırdı.

İzmir Alsancak Anglikan Kilisesi

Fotoğraf: Gülgün Şimşek

Dua haftasının son buluşması, Başepiskopos Martin Kmetec yönetiminde Aziz Polikarp Latin Katolik Kilisesi’nde yapıldı. Akşam Övgü Duaları modeline göre gerçekleştirildi.

Fransisken rahip, Peder Pascal Robert verdiği vaazında, ilk olarak, birliğin büyük bir destekçisi olan Aziz Pavlus’un bayram günü olduğunu söyledi. Daha sonra, Birliğin şu terimlerdeki önemini hatırlattı: “Biz buradayız, çünkü Hristiyan birliği arayışının, gerçek Hristiyanlar olmak, güvenilir bir ortak tanık ve aynı zamanda tek Tanrı’ya gerçek bir ibadet için gerekli olduğuna ikna olduk. Ortak dua, Tanrı’nın tüm insanlık ve tüm yaratılanlar için istediği birliğin bir işareti ve sırrıdır. Cemaat, dini gerçekliğin kalbidir. Kilise olmak, diğer kiliselerle ilişki kurmamızı gerektirir. Komünyon, bir dereceye kadar tüm Hristiyan kiliseleri arasında bulunur. Bu gerçekliği belirlemek, sahiplenmek, beslemek ve derinleştirmek ekümenik görevdir. Papa XXIII. Yuhanna, haklı olarak “Bizi birleştiren şey bizi ayırandan çok daha büyüktür” demişti.

Ayrıca da birliğin Tanrı’nın bir armağanı olduğundan ve bu nedenle karşılıklı sevgi emrine saygı duymak istiyorlarsa Hristiyanlar için bir görev olduğundan bahsetti.

İzmir Aziz Polikarp Kilisesi

Daha sonra, insanlığa karşı şu andaki sorumluluğumuza geçmeden önce, Kilise öğretisinde birlik için duanın merkeziliğine “Dünya, herkesi etkileyen Corona virüsünü iyileştirmenin yollarını bulmaya çalışırken, inanç, her insanın haysiyetine dair yenilenmiş bir farkındalıkla, Kilise olarak Tanrı’nın bize emanet ettiği sorumluluğu yerine getirmemizi, beşeri ailemizin hizmetine sunmayı ve ortak evimizi güvende tutmayı talep ediyor. Bu nedenle, İsa’nın havarileri, küçüklere, hastalara, tutsaklara, reddedilenlere ve unutulanlara, yiyeceği, giyeceği, barınağı olmayanlara özel ilgi ve sevgi göstermeye çağrılır. Ortak yarar için aktif olarak katkıda bulunabilmeleri için aynı çevrede yaşamaya zorlanan insanları toplumun merkezine getirmek olan Mesih’in yaşamına ve görevine katılmamızı engelleyen mevcut sosyal yapılarımızı iyileştirmek için birlikte çalışmayı içerir. Bu, ancak hepimiz İsa’nın İyi Haberi’ni tüm kalbimizle hayatımıza kabul ettiğimizde ve acı çeken insanlığın yaşamlarına şifa ve dolgunluk getiren müjdeci bir topluluk olduğumuzda mümkün olabilir. Toplantımız ve Hristiyan birliği için dualarımız tüm insanlık için lütuf ve bereket anları olsun” dedi.

İzmir Aziz Polikarp Kilisesi

Magnificat yani Meryem Ana’nın İlahisi’nin söylenmesinin, evrensel duaların ve “Göklerdeki Babamız” duasının okunmasının ardından Mons. Kmetec tüm katılımcılara Tanrı’nın kutsamasını verdi. Karantinada kalan Rum Ortodoks Metropolit Samaras ve Covid pozitif olan Diyakon Andrew’a geçmiş olsun diyerek acil şifalar diledi. Böylece İzmir’deki Hristiyan Birliği için Dua Haftası sona erdi. (SAT-7 TÜRK/İZMİR-Nathalie Ritzmann)

https://haber.sat7turk.com/izmirde-hristiyan-birligi-icin-dua-haftasi/