İzmir Musevi Toplumu’nun önemli isimlerinden Sami Azar vefat etti

İzmir Musevi Cemaati’nden Sami Azar vefat etti. Azar’ın cenaze töreni pazar günü Altındağ Musevi Mezarlığı’nda yapılacak.

İZMİR – İzmir Musevi Cemaati’nin tanınmış isimlerinden olan ve yapıcı kişiliğiyle bilinen 72 yaşındaki Sami Azar bu sabah saatlerinde vefat etti. 2014 yılında İzmir Musevi Cemaati Vakfı Başkanı seçilen Sami Azar uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Azar’ın son süreçte Covid 19’e de yakalandığı öğrenilirken, cenaze töreninin pazar günü saat 13.00’de Altındağ Musevi Mezarlığı’nda yapılacağı belirtildi.

Musevi Cemaati’nden Ezel Roditi, Azar’ın ölümünün herkesi derinden etkilediğini ifade etti. Roditi, “Çok değerli bir başkanımızdı. Çok kültürlü, sevecen bir insandı. Beklemediğimiz bir ölümdü. Hepimizi çok üzdü” dedi.

İZMİR SEFERAD KÜLTÜR FESTİVALİ’NDE KONUŞMUŞTU: AYRIMCILIĞA KARŞI KARDEŞLİK

Bu yıl gerçekleşen İzmir Sefarad Kültür Festivali’nin açılışında konuşan Azar, ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı tüm insanların kardeş olduğu vurgusu yapmıştı. Azar konuşmasında, “Konak Belediyesi’yle birlikte gerçekleştirdiğimiz festival sırasında İzmir Sefarad Yahudilerinin tarihlerine, gelenek ve göreneklerine, yaşantılarına göz atabilme, bizleri biraz daha yakından tanıyabilme fırsatını bulacaksınız. Ümit ederim ki bu sayede her türlü inançsal ve etnik ayrımcılığa, yabancılaştırma ve ötekileştirmeye karşı fikir ve düşünceleriniz, tüm insanların eşit yaratıldıklarına, kardeş olduklarına olan inancınız güçlenir; çünkü bu festivalin temel amacı budur” ifadelerini kullanmıştı. (DUVAR)

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