İstanbul’da karda mahsur kalan Yahudi din adamı kurtarılarak camiye götürülmüş

İstanbul’da bir fabrikaya koşer sertifikası vermek için göreve giden ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yolda 17 saat mahsur kalan Israel Alvum isimli hahamın, jandarma tarafından kurtarılarak bir camiye götürüldüğü ortaya çıktı.

Geceyi camide geçiren Haham Alvum, sabah da camide ibadet ettiğini dile getirdi.

Camiye gelen cemaatin kendisine herhangi bir şey söylemediğini belirten koşer denetçisi, “Bana garip bir tavuk gibi baktılar ama kimse bir şey demedi.” ifadesini kullandı.

Elverişsiz hava şartları İstanbul’da hayatı felce uğrattı. İsrail soğuk hava ve kar fırtınasını beklerken, Türkiye ve Yunanistan dahil çeşitli ülkeler kar altında kaldı.

Tel Aviv’in doğusundaki Bnei Brak kentinden gelen Yahudi din adamı, şiddetli kar fırtınası nedeniyle İstanbul’da uzun saatler boyunca mahsur kalmış. Haham Israel Alvum (61), İstanbul’da bir şeker fabrikasına koşer sertifikası (Yahudilerde dini inançlarına uygun olarak üretilen gıda ürünlerini tescil eden belge) vermek için bir göreve gelmiş.

Haham Israel Alvum Observational

Pazartesi günü, öğleden sonra 14:30 civarında, Süleyman isimli sürücüyle birlikte şehir dışına çıkmak için otobana çıkmış.

Haham Israel Alvum, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

“Aniden yoğun kar yağmaya başladı ve yolun ortasında mahsur kaldık. Önümüzdeki kamyonlar yolu kapattı. Sonra kaydıkları ve arabalara çarptıkları ortaya çıktı. İleri geri koşmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Yaklaşık on saat arabada oturduk ve klimayla ısındık. Benzinin bitmesinden korktuğumuz için motoru kapattık ve altı yedi saat daha o şekilde bekledik. Bu sırada Türk askeri geldi ve insanları kurtarmaya başladı. Karda, kuvvetli rüzgarda, belki bir kilometre kadar uzamış kuyrukta bekliyorduk. Sonra bizi kurtaran askeri kamyonlara ulaştık.”

Observatorial’ın haberine göre haham tahliye edildikten sonra camiye götürülmüş.

Euronews