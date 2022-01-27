Hristiyanlar, Birlik İçin Dua Etmeye Çağrıldı

2022 Hristiyanların Birliği için Dua Haftası adına konuşan Kardinal Mario Grech ve Kardinal Kurt Koch, tüm Hristiyanları birlik için dua etmeye ve birlikte yolculuğa devam etmeye çağırdı.

Kardinal Kurt Koch ve Kardinal Mario Grech

28 Ekim 2021’de ekümenizmden sorumlu tüm episkoposlara gönderilen ortak bir mektupta, Papalık Hristiyanlararası Birlik Kurulu Başkanı Kardinal Kurt Koch ile Episkoposlar Meclisi Genel Sekreteri Kardinal Mario Grech, yerel kiliselerde sinodal sürecin ekümenik boyutunun uygulanmasına yönelik önerilerde bulundu.

Kardinal Koch ile Kardinal Grech, yayınladıkları ortak mesajda ‘‘Sinodallik ve ekümenizm birlikte yürüme süreçleridir. Ekümenizm bir ‘hediye alışverişi’ olarak anlaşılabileceğinden, Katoliklerin diğer Hristiyanlardan alabileceği hediyelerden biri de onların sinodallık konusundaki deneyimleri ve anlayışlarıdır’’ dedi.

Ortadoğu Kiliseler Konseyi tarafından hazırlanan ‘Doğuda O’nun Yıldızını Gördük ve Tapınmaya Geldik’ (Matta 2:2) konulu Hristiyanların Birliği için Dua Haftası, inanlılara tüm Hristiyanlarla birlikte dua etme fırsatı sunuyor.

Hazinelerinizi Açın

İki kardinal, ‘‘Yıldızbilimciler gibi, Hristiyanlar da aynı göksel ışığın rehberliğinde ve aynı dünyevi karanlıkta birlikte yolculuk edebilir. Onlar da İsa Mesih’e tapınmaya ve hazinelerini açmaya çağrıldı. Mesih’teki kardeşlerimizin eşliğinde ve armağanlara olan ihtiyacımızın bilincinde olarak tüm Hristiyanları iki yıl boyunca bizimle yolculuk etmeye çağırıyoruz ve içtenlikle hazinelerimizi açarak armağanları paylaşabileceğimizi umuyoruz’’ dedi.

Dua

Episkoposlar Meclisi Genel Sekreterliği ve Papalık Hristiyanlararası Birlik Kurulu, Dua Haftası temasından teşvik alarak şu duayı sundu:

”Göklerdeki Babamız

Yıldızbilimciler, yıldızın öncülüğünde yani senin göksel ışığında, Beytlehem Kenti’ne doğru yolculuk ettiği gibi, bu sinodal dönemde Katolik Kilisesi’ne tüm Hristiyanlarla birlikte yürümesi için rehberlik et.

Mesih’e tapınmada birleşen Yıldızbilimciler gibi bizleri de Oğlu’na ve birbirimize yaklaştır.

Öyle ki, Kilise ve tüm yaratılış için özlem duyulan birliğin bir işareti olalım.

Bunu, Rabbimiz İsa Mesih’in aracılığıyla diliyoruz. Amin.” (vaticannews)

https://haber.sat7turk.com/hristiyanlar-birlik-icin-dua-etmeye-cagrildi/