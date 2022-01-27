HOLLANDA BÜYÜKELÇİ VEKİLİNİN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 27 Ocak 2022, Perşembe, Hollanda’nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Westrate’i kabul etti. Ziyarette Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde de hazır bulundu.

Türkiye’deki görevine yeni başlayan konuk diplomat, Türkiye Ermeni cemaatinin ruhani merkezini ve Patrik Hazretleri’ni tanımak amacıyla bir nezaket ziyaretinde bulunmaktaydı. Patrik Hazretleri cemaatimiz, Ermeni Kilisesi ve Patriklik Makamı hakkında kendisine çeşitli bilgiler aktardı.

Büyükelçi Yardımcısı Westrate ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Patrik Hazretleri ziyaretleri için teşekkür ederek konuk diplomata çalışmalarında başarılar diledi ve ziyaret anısına Garo Kürkman’ın iki ciltlik Ermeni Ressamlar adlı eserini armağan etti.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/