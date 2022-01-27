Ermenistan’ın yerli ve milli havayolu şirketi Fly Arna’nın Ceo’sunun ismi belli oldu

Ermenistan Devlet Çıkarları Fonu ve Air Arabia Havayolu Şirketi ile ortak olan ‘Fly Arna Ermenistan Ulusal Havayolları’, Anthony Price’ın CEO olarak atandığını duyurdu.

Belirtilim ki yeni kurulan Ermeni ulusal havayolu şirketi Fly Arna, Nisan-Mayıs 2022’de faaliyete geçecek. Ermenistan vatandaşlarına havayolunun adını belirleme fırsatı verildi. “Fly Arna” ismi, yarışma katılımcılarından gelen 500’den fazla teklif arasından seçildi. “Arna” kelimesi, “Armenian” kelimesinin ilk iki harfi ve “National” ile “Airline” kelimelerinin ilk harflerini birleştiren “Armenian National Airlines” adından türetilmiştir.

Fly Arna’nın üssü Yerevan’ın Zvartnots Uluslararası Havalimanı olacak.

ERMENİ HABER AJANSI