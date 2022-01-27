Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde Holokost Anma Haftası düzenlenecek

27 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, çeşitli etkinliklerin yer alacağı bir Holokost Anma Haftası düzenleyecek. Bunu Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nün Facebook sayfasından öğreniyoruz.
Etkinlikler arasında, Johannesburg Holokost Araştırma Merkezi Müdür Tally Nates’in “Schindler’in Listesinden Johannesburg Holokost Araştırma Merkezine İkinci Nesil Yolculuk” (29 Ocak) başlıklı bir konuşması ve Holokost Anıtı ziyaret yer aldı.
Holokost sırasında Yahudileri kurtaran Ermenilere adanan bir etkinlik te 2 Şubat’ta düzenlenecek.
Yorumlar kapatıldı.