Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan Uluslararası Holokost Anma Günü mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Irkçılığın, İslamofobinin ve ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele etmek insanlık olarak en büyük yükümlülüğümüzdür.” ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş

Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, “Uluslararası Holokost Anma Günü’nde bu soykırımın tüm kurbanlarını saygıyla anıyorum. Irkçılığın, İslamofobinin ve ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele etmek insanlık olarak en büyük yükümlülüğümüzdür. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatalım. Daha adil bir dünya mümkün.” değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan Holokost’un anlatıldığı bir videoya da yer verdi.

On International Holocaust Remembrance Day, I respectfully remember all victims of that genocide. To combat all forms of racism, Islamophobia and discrimination is our greatest obligation as human beings.

Let us take this opportunity to say yet again:”A fairer world is possible.” pic.twitter.com/cym38U0KGw

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 27, 2022