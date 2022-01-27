Boğaziçi’nde ‘Hrant Dink Anısına İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı’ düzenlenecek

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin her yıl düzenlediği ‘Hrant Dink Anısına İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı’ bugün saat 16:00’da çevrimiçi gerçekleştirilecek.

DUVAR – Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji ve Tarih Bölümleri aracılığıyla her yıl ocak ayında düzenlediği “Hrant Dink Anısına İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı” bugün (27 Ocak) saat 16:00’da çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

Konferansın bu yılki konuşmacısı EHESS-École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris Sosyal Bilimler Yüksek Okulu) akademisyenlerinden Prof. Dr. Hamit Bozarslan.

Hamit Bozarslan

2002-2008 yılları arasında, aynı kurum içinde yer alan Institut d’études de l’islam et des sociétés du monde musulman (İslâm ve Müslüman Toplumları Enstitüsü) başkanlığını da yürütmüş olan Prof.Dr. Bozarslan’ın konuşması, “Akademik Özgürlükler ve Siyasi Özgürlükler: Demokrasi ve Akademik Özerklik Üzerine Düşünceler” başlığını taşıyor.

Herkesin katılımına açık olan konuşmada Prof. Dr. Bozarslan, 2000’li yılların başından itibaren dünyanın birçok yerinde zayıflamakta olan akademik özgürlükleri, evrensel ölçekte siyasi otoriterleşme eğilimleri bağlamında değerlendirecek. 2000’den 2010’a sosyal bilimlerin Rusya’dan Hindistan’a, Çin’den Brezilya’ya nasıl değersizleştirildiğini, milliyetçi rejimlerin tahakkümü altına girmeyi reddeden üniversite ve bilimsel çevreleri hedef alan baskı ortamının günümüz dünyasında hüküm süren anti-demokratik dalga ile olan ilişkisini anlatacak.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji ve Tarih Bölümlerinin Ermeni gazeteci Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesinin ardından ilk kez 2008 yılında düzenleyemeye başladığı Hrant Dink Anısına İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansları dizisinin daha önceki konukları arasında Arundhati Roy, Noam Chomsky, Naomi Klein, Angela Davis, Vandana Shiva, Étinne Balibar ve Eyal Weizman’ın da olduğu dünyaca ünlü pek çok akademisyen, düşünür ve insan hakları savunucuları bulunuyor.

Hrant Dink Anısına İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansları dizisinin daha önceki konuşmacılarının listesine ve konuşma metinlerine adresindenulaşılabilir. (HABER MERKEZİ)

Toplantı Linkleri:

https://us02web.zoom.us/j/88950273689

https://youtu.be/uUvw20FgkEI

https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazicinde-hrant-dink-anisina-insan-haklari-ve-ifade-ozgurlugu-konferansi-duzenlenecek-haber-1550890