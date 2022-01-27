ASALA terörü Santa Barbara’da bir diplomatımızı daha şehit etmişti

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Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ve yardımcısı Bahadır Demir, Gourgen Mıgırdıç Yanıkyan adlı bir Ermeninin Biltmore otelindeki yemek çağrısına katılmak üzere yola çıktıklarında, Türkiye’yi yıllarca sarsacak bir terör eyleminin ilk kurbanları olacaklarını, kuşkusuz bilmiyorlardı.

Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ve yardımcısı Bahadır Demir, Gourgen Mıgırdıç Yanıkyan adlı bir Ermeninin Biltmore otelindeki yemek çağrısına katılmak üzere yola çıktıklarında, Türkiye’yi yıllarca sarsacak bir terör eyleminin ilk kurbanları olacaklarını, kuşkusuz bilmiyorlardı. Yankyan, 77 yaşında, kalp ve ruh hastası bir Ermenidir. Uzun yıllar Rusya ve İran’da yaşadıktan sonra Amerika’ya göç ederek Kaliforniya’ya yerleşmiş birisidir. Türkler tarafından öldürüldüğünü ileri sürdüğü kardeşinin acısını kini ile besleyerek büyütmekte, intikam almayı, yaşamının tek amacına dönüştürmektedir. Telefon ederek yemeğe çağırdığı Baydar’a, Türkiye’yi ne denli sevdiğini ve elindeki çok değerli bir tabloyu, bu sevginin bir anısı olarak armağan etmek istediğini söyler. Baydar ve Demir, Biltmore Oteline geldiklerinde, armağanları, Yanıkyan’ın tabancasından çıkan ve yaşamlarına son veren kurşunlardır. Yaşlı bir Ermeninin, intikam amaçlı bireysel eylemi, her ikisi de eski birer sadrazam olan Talat Paşa’nın, 15 Mart 1921’de Berlin’de Soghomon Tehliryan ve Sait Halim Paşanın 5 Aralık 1921 ‘de Roma’da Arşavir Şıracıyan adlı Ermenilerce öldürülmesinden sonra, elli yıldır uyumakta olan Ermeni terörünü yetmişli yıllara taşıyacak süreci başlatmıştır. Suikastın kurbanları Mehmet Baydar, hastaneye götürülürken ölmüştür. 30 yaşındaki Bahadır Demir ise kaldırıldığı St. Francis Hastanesinde ölmüştür. Demir’in başından 5 kurşun çıkarılmıştır.

https://www.yenihaberden.com/asala-teroru-santa-barbarada-bir-diplomatimizi-daha-sehit-etmisti-1698545h.htm