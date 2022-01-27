Akrabaları soykırımda öldürülen Renan Koen anlattı: Ailemden 20 kişi Auschwitz’te hayatını kaybetti

İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin kurduğu en büyük toplama kampı olan Auschwitz, 77 yıl önce, 27 Ocak 1945’te Sovyet askerleri tarafından kurtarıldı. Çoğu Yahudi, yaklaşık 1 milyon 100 bin kişinin hayatını kaybettiği kamp için bu dönüm noktası, 2005 yılında Türkiye’nin de “ortak sunucusu” olduğu Birleşmiş Milletler kararıyla “Uluslararası Holokost Anma Günü” olarak kabul ediliyor. CNN TÜRK Editörü Serdar Korucu’nun Auschwitz’te 20 akrabasını kaybeden Renan Koen ile 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’nde gerçekleştirdiği röportajı ekrana getiriyoruz…

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https://www.cnnturk.com/video/turkiye/akrabalari-soykirimda-oldurulen-renan-koen-anlatti-ailemden-20-kisi-auschwitzte-hayatini-kaybetti