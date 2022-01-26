Yerevan-İstanbul-Yerevan uçuşunda yolcular hava vergisinden muaf tutulacak

Yerevan-İstanbul-Yerevan uçuşlarında yolcular hava vergisinden muaf tutulacak. Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi konuyla ilgili Armenpress haber ajansına bilgi verdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son 12 ayda hizmete kapalı olan ve yeniden hizmete açılan, önümüzdeki 1 yıl haftada en az bir kez uçuşlar yapmayı hedefleyen rotalar için hava vergisi uygulanmayacak. Bu sadece İstanbul uçuşları değil diğer uçuşları da kapsıyor.”

Sivil Havacılık Komitesi’nin internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, İstanbul uçuşları 2 Şubat 2022’den 2 Şubat 2025’e kadar yani tam 3 yıl süreyle hava vergisinden muaf tutuldu.

Uçak ücreti 10 bin dramdır (20 dolar), genelde bilet fiyatına dahil oluyor.

FLYONE ARMENIA havayolu şirketi, 2 Şubat’ta Yerevan-İstanbul-Yerevan istikametinde charter uçuşlara başlayacağını duyurmuştu. Yerevan-İstanbul seferleri Zvartnots Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul Uluslararası Havalimanı’na gerçekleştirilecek.

Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi ise Türk Pegasus havayolu şirketine İstanbul-Yerevan-İstanbul istikametinde uçuşlar yapma izni verdi.

ERMENİ HABER AJANSI