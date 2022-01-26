RUMVADER’in Ankara Ziyareti

HYETERT – Rum Vakıfları Destekleme Derneği (Rumvader) bugün (26 Ocak) Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. RUMVADER Yönetim Kurulu Başkanı Yorgo Papalyaris’e ve üyelerine, derneğin kurucu başkanı ve Cemaat Vakıfları eski Temsilcisi Laki Vingas da eşlik etti.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, heyet önce TC. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti. Görüşmede Rum toplumunu ve vakıflarını ilgilendiren konular değerlendirildi, kurumların geleceğe yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Rum toplumunun karşı karşıya olduğu demografik sorun ile ilgili yürütülen çabalara Bakanlığın desteği istendi, Türk vatandaşlığını kaybedenlerin yeniden vatandaşlığa kabulü üzerine görüşüldü.

Sayın Bakan bahsi geçen konulara yakın ilgi göstererek çözümleri hakkında hızla hareket edileceğini belirtti. Samimi bir ortamda geçen ve 45 dakika süren toplantının sonunda Sayın Bakan’a derneğin amblemini taşıyan bir armağan takdim edildi.

Heyet daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sayın Burhan Ersoy tarafından kabul edildi. Özellikle vakıf mallarının iadesi, azınlık okullarının durumu ile beklenen seçimler üzerine görüşüldü. Yine samimi bir ortamda geçen görüşmenin sonunda Sayın müdüre derneğin amblemini taşıyan bir armağan takdim edildi.

Fotoğraflar: https://www.instagram.com/rumvader/