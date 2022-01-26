Papa Françesko: Gurur, Hristiyan Birliğinin Önündeki Engel

Papa Françesko, Hristiyanların alçakgönüllü olmaya ve Tanrı’ya tapınmaya arzu duymadıkça birliğin sağlanamayacağını söyledi.

Papa, 25 Ocak’ta Hristiyan Birliği için ‘Dua Haftası’ vesilesiyle Aziz Petrus Bazilikası’ndaki ekümenik bir akşam duası sırasında, gururun birlik önündeki bir engel olduğunu söyledi.

İtalya Ortodoks Metropoliti Polykarpos ile Canterbury’nin Roma’daki temsilcisi olan Anglikan Başepiskoposu Ian Ernest birlik duasına katıldı. Papa Françesko, vaazına başlarken İsviçre’deki Bossey Ekümenik Enstitüsü’nden öğrencileri, Wisconsin’deki Nashotah House Theological Seminary’den Anglikan öğrencileri ve Hristiyan Birliğini Teşvik için Papalık Konseyi’nin bursuyla Roma’da okuyan Ortodoks ve Doğu Ortodoks öğrencilerini içtenlikle selamladı.

Papalık Konseyi ve Dünya Kiliseler Konseyi ile birlikte çalışan Ortadoğu Kiliseler Konseyi tarafından ‘Doğuda O’nun Yıldızını Gördük ve Tapınmaya Geldik’ teması seçildi. Papa Françesko, Hristiyanların savaş ve şiddet gibi zorluklar nedeniyle sıkıntı çekmelerine rağmen, tanıklıklarıyla umut vermeye devam ettiklerini söyledi. Papa, ‘‘Bize Mesih’in yıldızının karanlıkta parladığını ve asla batmadığını hatırlatıyorlar. Rab, adımlarımıza eşlik etmeye ve inanlıları teşvik etmeye devam ediyor’’ dedi.

Yıldızbilimciler’in yıldızı gördüğünü, ancak onları İsa’ya götüren daha büyük bir ışık aradığını söyleyen Papa, ‘‘Sevgili kardeşlerim, biz de İsa’nın yıldızını izleyelim! Bu dünyanın parıldayan ışıklarının, dikkatimizi dağıtmasına izin vermeyelim’’ dedi ve inanlıları İsa Mesih’i izlemeye, Müjde’ye uygun yaşamaya ve elçilerin dua ettiği birlik için çaba göstermeye çağırdı: ‘‘İsa’nın takipçileri, yolun ne kadar uzun ve yorucu olduğuna bakmaksızın bu çağrıya uymalıdır.’’

Papa, Yeruşalim’e ulaşan Yıldızbilimciler’in Hirodes’in direnişiyle ve halkın korkusuyla karşılaştıklarını, ancak Beytlehem’e devam ettiklerini söyleyerek,‘‘Birliğe giden yolculuk sırasında bizler de şaşkınlık ve korkuyla karşılaşabiliriz. Geçmişin hatalarına ve karşılıklı yaralarımıza rağmen, Hristiyanlar olarak Rab’be ve Hristiyan kardeşlerimize güvenmeliyiz’’ dedi.

Matta, ‘‘Yıldızbilimciler, Beytlehem’e varıp İsa’yı bulduğunda, yere kapanarak O’na tapındığını’’ belirtiyor. Papa Françesko, Yıldızbilimciler gibi Hristiyanların da Rab’be yaraşır bir şekilde tapınmak için dizlerinin üzerine çökmesi gerektiğini söyleyerek, ‘‘Diz çökerek, Rab’bi yaşamımızın merkezine almalıyız. Kendimizi alçaltmak ve bazı şeyleri geride bırakmak için bu dua akşamında Tanrı’dan alçakgönüllü olmayı ve aynı sunağın etrafında Tanrı’ya tapınmayı dileyelim. Yıldızbilimciler gibi, Hristiyanlar da birliğin sağlanması konusunda Kutsal Ruh’un her birine armağanlar verdiğini bilmelidir’’ dedi.

Yıldızbilimcilerin, ‘başka bir yoldan’ evlerine döndüğüne değinen Papa, Hristiyanların da Rab’bin gösterdiği yolu bulabilmesi için alışkanlıklarını ve yollarını değiştirmesi için dua etti. (catholicnews)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-gurur-hristiyan-birliginin-onundeki-engel/