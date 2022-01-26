Karabağ’ın işgal altındaki topraklarında yaklaşık 2.000 anıt kaldı

2020 yılının sonbaharında Azerbaycan’ın Artsakh Cumhuriyeti’ne (Karabağ) karşı başlattığı savaş nedeniyle yaklaşık 2000 anıt Azerbaycan’ın işgal ettiği arazilerde kaldı.

Azerbaycan’ın denetiminde olan topraklarında “Tigranakert”, “Togh Melik konakları”, “Tyak”, “Hunot”, “Azokh mağarası” da dahil olmak üzere yaklaşık 2.000 anıt kaldı. Konuyla ilgili Tarihsel Çevre Korunması Devlet Servisi bilgilere paylaştı.

2021 yılın faaliyetlerini özetleyen raporda bu makamın çalışanları Artsakh’ın Martakert ve Askeran bölgelerinde yaklaşık 200 yeni keşif kaydettiklerini belirttiler. Bunlar arasında yazılar, mezar taşları, Haç taşları, şapeller ve başka anıtlar yer alıyor.

2021 yılında, tarihi ve mimari yapıların, tarihi çevrenin ve diğer kültürel değerlerin korunması, incelenmesi ile birlikte işgal altındaki topraklardaki anıtların durumu hakkında bilgi toplanması ve izlenmesi çalışmaları yürütülmüştür.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/01/26/Karabağ-işgal/224224