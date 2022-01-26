Hrant Dink Anma Konferansı’nın konuğu Hamit Bozarslan

Boğaziçi Üniversitesi’nin düzenlediği ve internetten canlı yayınlanacak konferans yarın (27 Ocak 2022 Perşembe) saat 16:00’da.

Boğaziçi Üniversitesi’nin 2008’den bu yana düzenlediği Hrant Dink Anısına İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı, bu yıl siyaset bilimcisi Hamit Bozarslan’ı ağırlıyor.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji ve Tarih bölümlerinin ortaklaşa düzenlediği konferans yarın (27 Ocak 2022 Perşembe) saat 16:00’da.

Konferansta Bozarslan “Akademik Özgürlükler ve Siyasi Özgürlükler: Demokrasi ve Akademik Özerklik Üzerine Düşünceler” başlıklı bir konuşma yapacak. Türkçe yapılacak konferansta İngilizce simultane tercüme de olacak.

Prof. Dr. Bozarslan konferansta, 2000’li yılların başından itibaren dünyanın birçok yerinde zayıflamakta olan akademik özgürlükleri, evrensel ölçekte siyasi otoriterleşme eğilimleri bağlamında değerlendirecek. 2000’den 2010’a Sosyal Bilimlerin Rusya’dan Hindistan’a, Çin’den Brezilya’ya nasıl değersizleştirildiğini, milliyetçi rejimlerin tahakkümü altına girmeyi reddeden üniversite ve bilimsel çevreleri hedef alan baskı ortamının günümüz dünyasında hüküm süren anti-demokratik dalga ile olan ilişkisini anlatacak.

Hrant Dink Anısına İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansları dizisinin daha önceki konukları arasında Arundhati Roy, Noam Chomsky, Naomi Klein, Angela Davis, Vandana Shiva, Étinne Balibar ve Eyal Weizman’ın da olduğu dünyaca ünlü pek çok akademisyen, düşünür ve insan hakları savunucuları bulunuyor.

Dizinin daha önceki konuşmacılarının listesine ve konuşma metinlerine buradan ulaşılabilir.

Konuşmayı Zoom ve YouTube üzerinden üzerinden takip edebilirsiniz.

bianet