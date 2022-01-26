Henrikh Mkhitaryan Roma’dan ayrılabilir

Championat.com sitesi La Repubblica’ya atıfta bulunarak, Ermenistan futbol Milli takımı kaptanı ve “Roma’nın” orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan’ın muhtemelen sezon sonunda kulüpten ayrılacağını yazdı.

Ermeni futbolcunun sözleşmesi Haziran’da sona eriyor ve Roma büyük ihtimalle sözleşmeyi uzatmayacak. Sebeplerden biri Mkhitaryan’ın yıllık 3 milyon euro olan maaşı. Roma’nın 33 yaşındaki futbolcuya bu kadar para vermek istemediği, onun yerine başka bir isim aradığı ifade edildi yazıda.

Mkhitaryan, 2019’dan beri “Roma” kadrosunda yer alıyor. Bir önceki sezon İtalya Serie A’da 34 maçta sahaya çıktı, 13 gol att ve 10 gol pası verdi. Mkhitaryan bu sezon 22 maça katıldı, 3 gol attı ve 5 gol pası verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/01/26/Henrikh-Mkhitaryan-Roma/224233